Belén Rodriguez: la sua nuova casa è davvero un sogno | Dove si trova e quanto vale

La showgirl argentina cambia casa e stupisce i suoi fan: ecco dove vive ora Belén Rodriguez, rimarrai a bocca aperta.

Belén Rodriguez, che è da un po’ lontana dai riflettori Mediaset, pare si stia concentrando molto sulla sua vita privata e sulla sua famiglia.

La showgirl argentina è diventata la padrona di casa del format Amore alla prova- La crisi del settimo anno, in onda su RealTime. Probabilmente, è stata scelta perché lei di amore e crisi sì che se ne intende.

La donna, infatti, è stata spesso al centro dei gossip per via delle sue storie d’amore e dei suoi flirt. Ultimamente, però, pare essere più focalizzata su stessa. Di recente, ha persino cambiato casa, scegliendo un luogo da sogno. Scopriamone di più insieme.

Belén nel circolino

Negli ultimi tempi, non si fa altro parlare di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, nel quale l’uomo porta alla luce gossip e segreti dei personaggi del momento. In particolare, sta facendo parecchio discutere tutto ciò che c’è dietro la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. La coppia, che sembrava così affiata e che condivide due figli, in realtà avrebbe parecchi scheletri nell’armadio.

Tra presenti tradimenti e complotti, però, spunta anche il nome di Belén Rodriguez. A quanto pare, stando a quello che dice Corona, la donna si sarebbe pentita di non aver dato un bacio a Fedez, una volta scoperto l’interesse che lui provava per lei. Alla Ferragni, ovviamente, non sarebbero andate giù tale dichiarazioni, al punto tale da smettere di seguire tutta la famiglia Rodriguez sui social. Lo show di Fabrizio sta alzando un polverone inimmaginabile e Belén, forse inconsapevolmente, ne è stata totalmente travolta. Nonostante questo, la showgirl sta cercando di ritrovare la sua pace interiore e il cambiamento inizia proprio dalle mura domestiche. Ecco dove vive ora.

Un nuovo inizio

Per buttarsi alle spalle tutto ciò che non la riguarda più, Belén ha iniziato proprio da casa sua. La donna si è impegnata nella ristrutturazione e nell’arredamento della sua abitazione. Situata in Milano, con ampi spazi e una vista panoramica sulla città, questa è la dimora perfetta per la conduttrice argentina, che, però, ha voluto dare un tocco di originalità agli ambienti. Dalle foto che ha pubblicato sui social, si può notare come la donna sia indirizzata verso uno stile semplice, minimal, raffinato ed elegante. Il suo angolo beauty è caratterizzato da un mobile bianco, dalle linee armoniose, con piedi realizzati in acciaio specchiato.

La zona living, invece, è predominata da un divano ad angolo grigio e le pareti sono arricchite da tre scaffali verticali dallo stile industrial. Ogni elemento viene illuminato da una luce a led, così da mettere in evidenza gli oggetti all’interno. Il tavolo in marmo, poi, dà un tocco in più a tutto l’ambiente. Ad abbracciarlo, sedie in stile poltroncina, sui toni del bianco e del marrone. Sopra il tavolo, poi, spicca un meraviglioso lampadario, particolare e originale, con fogli che contengono scritte in diverse lingue e disegni. Anche in bagno torna a predominare il marmo, in diverse colorazioni e sfumature.