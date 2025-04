Lavoro, curriculum tutti da riscrivere: usa questo speciale carattere o li cestinano in automatico

Se davvero sicuro che i tuo cv sia corretto e ti permetta di trovare lavoro? Il nuovo obbligo è proprio questo, fai attenzione

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più curiosi di scoprire quali sono i segreti e i trucchetti che ti permettono di trovare il lavoro in pochissimi e semplicissimi passi. Non tutti li conoscono ma serve costanza, dedizione, sacrificio e un pizzico di fortuna. In questo articolo, infatti, parleremo di cosa inserire all’interno di un curriculum vitae che può fare l’assoluta differenza.

Nonostante il mondo del lavoro sia sempre più difficile e problematico, molti dei nostri lettori ascoltano spesso i nostri consigli soprattutto in tema di curriculum. Se nessuno lo sa, il curriculum rappresenta quasi una scheda che identifica come siamo, le nostre abilità, le competenze, i nostri hobby, ma soprattutto i nostri studi e le nostre esperienze così come le competenze linguistiche che, soprattutto in un azienda possono fare la differenza.

Oggi contraddistinguersi dalla massa in una società che corre così veloce insieme alla sua tecnologia diventa sempre più difficile, ed è proprio per questo che ci vogliono degli escamotage per emergere e fare la differenza. Al momento nessuno li conosce, ma se applicati siamo sicuri che potrebbero darti una svolta decisiva alla tua carriera, o almeno iniziare a darla.

Nel prossimo paragrafo, infatti, ti illustreremo quali sono le cose che dovresti cambiare nel tuo cv per essere vincente sul mondo del lavoro odierno.

Cv, ecco come fare la differenza nel mondo del lavoro

Molto spesso ci viene chiesto qual è il segreto per emergere rispetto ad un altro collega. La risposta è davvero semplicissima ma mai scontata: il curriculum. Il curriculum, infatti, dice tanto su di noi soprattutto differenziandosi con le skill e, nonostante questo vi è sempre un errore che viene fatto da moltissimi senza rendersene conto.

Proprio grazie a Microsoft e ai suoi aggiornamenti, è venuto fuori che tra i trucchetti che potrebbero fare la differenza vi è proprio il carattere con cui si scrive il Curriculum. Se prima le parole erano tutte aggiornate a “Calibri” oppure Times New Roman e Arial, adesso il segreto è farlo proprio sotto un’altra fonte chiamata Aptos.

Perché Aptos è più utile

Se ti stai chiedendo perché questo font è più strategicamente efficace il motivo è proprio legato ad una scelta sempre pi popolare perché diretta ma anche la facilità di lettura.

Lo stesso Microsoft, qualche tempo fa, aveva affermato: “le persone hanno opinioni forti sulle fonti”. In conclusione, il carattere Aptos accomuna equilibrio tra contenuto e presentazione.