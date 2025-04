Mediaset, cambio di conduzione del noto programma: l’annuncio ufficiale

Cambio inaspettato per uno dei programmi Mediaset più seguiti: ecco il comunicato ufficiale, che dà il benvenuto proprio a lei.

Mediaset non smette di sganciare bombe e di stupire i suoi telespettatori. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a parecchi cambiamenti, dalle programmazioni fino alla sostituzione di volti storici della rete televisiva.

Abbiamo dovuto salutare, almeno per un breve periodo, Ilary Blasi, che ora è pronta a tornare con il nuovo reality The Couple, mentre pare che a Teo Mammucari sia stato fatto un biglietto di sola andata.

Insomma, tra chi va e chi viene, l’azienda ha scelto di affidare a qualcun altro la conduzione di un noto programma di Canale 5, sottraendola a uno storico volto della rete. Capiamo qualcosa di più, insieme.

Cambiamenti in vista, per Mediaset

La rete televisiva che, mai come quest’anno, ha puntato quasi tutto sulle serie turche, allargando gli orizzonti dei suoi ascolti e aumentando il suo successo, ora si sta occupando anche di sostituzioni nelle conduzioni. Dopo la grande rivoluzione che ha colpito Pomeriggio Cinque, con Myrta Merlino al posto di Barbara d’Urso, padrona di casa storica della trasmissione, ora c’è un altro programma che dovrà assistere a dei cambiamenti.

Si tratta di un reality noto al pubblico di Canale 5 e seguito da una grande fetta di pubblico. Stiamo parlando de L’Isola dei Famosi che, lo scorso anno, è stata condotta da Vladimir Luxuria. Prima di lei, la conduttrice era Ilary Blasi. Quest’anno, ci sarà di nuovo un cambio e a fare gli onori di casa sarà un volto che conosciamo già, impegnato in un altro progetto Mediaset. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Grandi novità per il reality

Vladimir Luxuria, dopo essere stata opinionista de L’Isola dei Famosi, ha preso il testimone della Blasi ed è stata promossa a conduttrice. Per questa nuova stagione del reality, però, dovrà fare spazio a un’altra nota conduttrice e giornalista che, nell’ultimo periodo, ha conquistato il cuore del pubblico a casa. Si tratta di Veronica Gentili, amatissimo volto de Le Iene. La sua sincerità e la sua semplicità hanno fatto sì che la donna ricevesse il consenso dei telespettatori. Ovviamente, anche i vertici di Mediaset hanno notato il suo successo e hanno deciso di affidarle la conduzione del reality.

Vladimir si sarebbe detta felice per l’opportunità data a Veronica, che ha conosciuto e che ritiene un’ottima professionista. Lo show prenderà il via il 7 maggio e proseguirà fino a inizio estate. Ci aspettiamo un’edizione diversa, ricca di sorprese. A Le Iene, la Gentili ha dimostrato di avere una perfetta dialettica, presenza scenica, talento e passione verso il suo mestiere. Le aspettative, dunque, sono alte. Non ci resta che attendere e scoprire da chi sarà formato il cast dei famosi che sbarcheranno sull’isola. Nel frattempo, si vocifera che l’opinionista potrebbe essere Simona Ventura, ma nessuna ipotesi è stata ancora confermata.