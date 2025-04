Macchie sui Muri: come rimuoverle senza dover ricorrere all’imbianchino

Se vuoi risparmiare ed evitare di chiamare un professionista, questo è il metodo per dire addio alle macchie sui muri: ecco cosa fare.

Le macchie sui muri di casa, in alcune circostanze, sono più fastidiose del previsto. Se non vengono prese di punta, queste si espandono e diventano antiestetiche, oltre che pericolose per la salute.

Se si tratta di macchie di muffa, infatti, gli abitanti della dimora rischiano di incorrere in qualche malattia respiratoria, a lungo andare.

Ma, le ragioni per le quali i muri si sporcano possono essere diverse. Analizzandole, capiremo anche come fare per rimuovere le macchie, senza avere bisogno di ricorrere all’imbianchino.

I diversi tipi di macchia

Prima di capire come muoverci, con i nostri metodi fai da te, economici e infallibili, dobbiamo capire davanti a che tipo di macchia ci troviamo. Può capitare, infatti, che i muri si sporchino per i segni lasciati dai mobili, o per gli schizzi del cibo, fatti in cucina, mentre siamo ai fornelli. Oppure, potrebbero esserci delle macchie di fumo, per chi utilizza, come sistema di riscaldamento, camino, termo camino o stufa a pellet.

Per alcune macchie, basteranno pochi secondi, mentre altre avranno bisogno di olio di gomito e pazienza, se vuoi evitare di contattare un imbianchino e spendere altro denaro. Con le giuste indicazioni e i giusti suggerimenti, riuscirai a capire come trattare le tue pareti e come far tornare i muri nuovi di zecca.

Soluzioni fai da te per un ambiente pulito e ordinato

I muri, in una casa, sono di fondamentale importanza. Il loro aspetto influisce sull’aspetto generale dell’abitazione. Per questo, occorre tenerli sempre puliti e ordinati, a prescindere dalla pittura o dalla carta da parati che utilizzi. Certo, su una vernice chiara, le macchie tendono a farsi vedere ancora di più, ma non è certo questo che ti deve distogliere dall’avere la casa dei tuoi sogni. L’importante è capire come gestire i tuoi spazi e quali soluzioni adottare per risolvere il problema macchie.

Innanzitutto, elimina la polvere in eccesso sulla superficie, con un semplice panno in microfibra o con un aspirapolvere con spazzola a setole morbide. Dopodiché, potrai passare alle soluzioni fa da te più consone per il tipo di macchia con cui hai a che fare. Potrà esserti utile l’aceto bianco, diluito in acqua tiepida, per le macchie più leggere. Per quelle più ostinate, invece, ti servirà il bicarbonato di sodio, mentre per combattere il grasso, la soluzione è il sapone di Marsiglia. Per aromatizzare le soluzioni casalinghe, potrai utilizzare gli oli essenziali. Tra tutte, le pareti con pittura lavabile sono le più semplici da pulire, mentre, dovrai fare attenzione alla carta da parati, che non deve essere trattata con spugne ruvide o con detergenti aggressivi. Inoltre, per prevenire e limitare la comparsa di macchie, accertati che l’ambiente domestico sia arieggiato.