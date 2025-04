Lavoro, OpenFiber assume personale: zero esperienza e smart working | Il colosso della fibra ottica paga soldoni

OpenFiber offre una opportunità da non lasciarsi sfuggire: tieni pronto il curriculum per l’apertura della posizione in azienda.

Fondata dalla stessa Enel, OpenFiber è un’azienda italiana che opera nel campo delle infrastrutture di rete.

Essendo un’azienda importante, da quando ha pubblicato una offerta di lavoro tutti hanno aggiornato il cv.

Si tratta di una opportunità davvero imperdibile, visto che la figura da selezionare è sia per laureati che per diplomati.

Si consiglia di mandare sempre il proprio cv a OpenFiber, anche attraverso candidatura spontanea, visto il costante ampliamento del settore. In questi giorni, però, le aperture pubblicate potrebbero essere perfette per voi.

Si pensa, tendenzialmente, che sia ideale lavorare in una azienda grande, con molti dipendenti, poiché il suo fallimento è percepito come meno probabile. Se prendiamo anche in considerazione l’ambito in cui opera OpenFiber, ci rendiamo conto che potrebbe trattarsi dell’azienda perfetta, quanto meno per una questione di stabilità. Il suo attuale piano riguarda l’espansione della tecnologia della fibra ottica in tutta la Nazione, così da connettere anche le città e le località più piccole e sperdute progressivamente.

Essendo un piano particolarmente ambizioso, OpenFiber è alla ricerca di risorse di diverso tipo per completarlo. Attualmente, ad esempio, è alla ricerca di addetti/specialisti da inserire nelle sedi delle seguenti regioni: Lombardia, Liguria, Campania, Veneto, Emilia Romagna e Lazio. Controlla subito se hai i requisiti basi per accedere alla selezione: ecco quali sono le caratteristiche che deve avere una potenziale risorsa.

L’offerta attuale di OpenFiber si rivolge anche a candidati che non abbiano esperienza lavorativa. Questo è ottimo, visto che sfortunatamente sono ancora troppe le aziende che non assumono giovani freschi di studi, che, dunque, sono costretti ad accettare posizioni sottopagate o uno stage dopo l’altro. Il candidato, comunque, deve aver conseguito studi in ambito STEM e aver ottenuto il diploma o la laurea in questo ambito.

I candidati devono avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office e una buona competenza nella lingua inglese. Nell’offerta sono indicate anche alcune soft skill come capacità organizzative, rispetto delle scadenze, lavoro in team. Il contratto offerto è a tempo determinato per sei mesi con possibilità di smart working (e di futuro rinnovo). Se siete in possesso di queste caratteristiche allora non aspettate: procedete subito alla candidatura.