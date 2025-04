Eurospin, falsi volantini appestano il web: spiccicati agli originali ma se clicchi iniziano le sciagure

Attenzione al consiglio di Eurospin per eventuali problemi ai danni dei loro clienti: ecco di cosa si tratta

Una delle catene di supermercati che ti permette di trovare spesso qualità e risparmio ma soprattutto ascolto alle esigenze del cliente al fine di fidelizzarlo dal punto di vista del marketing è proprio Eurospin. Il suo claim di spesa intelligente ci risuona in testa per via della moltitudine di passaggi pubblicitari che hanno conquistato dal punto di vista psicologico i nostri lettori. Ultimamente, però, la catena ha messo in guardia i consumatori da qualcosa di molto importante: vediamolo insieme di cosa si tratta.

Come molti di voi sanno, l’obiettivo di alcune catene di supermercati è quello di scegliere i propri consumatori ma soprattutto di farsi scegliere da essi in base a valori che non possono essere imprescindibili. Eurospin, infatti, secondo Altroconsumo è una delle catene di supermercati che ascolta molto il cliente e segue le richieste in maniera impeccabile attraverso offerte imperdibili di circa 1 o 2 settimane.

Ed è proprio per quello che viene messa in alto tra le catene più convenienti e utili in tema di risparmio, parola che rimbomba in testa ai nostri clienti soprattutto in questo determinato periodo storico dove, prezzi di beni primari e secondari non fanno altro che aumentare in maniera vertiginosa.

Ultimamente, Eurospin ha voluto mettere in guardia i suoi consumatori: andiamo a vedere cosa è realmente successo.

Eurospin , il consiglio ai clienti non passa innoservato

Proprio perché la catena di supermercati Eurospin non fa altro che mettere in risalto la potenzialità dei suoi clienti, quando vi è un problema o un qualcosa che potrebbe creare un danno agli stessi è il primo ad avvertirteli proprio per la suq trasparenza, valore che in pochissime aziende hanno, soprattutto in questo periodo storico.

Sul sito web di Eurospin, infatti, si legge chiaramente un avviso forte e chiaro ai consumatori circa i falsi legati alle promozioni ed a eventuali concorsi a punti che circolano sul web in questo periodo. Infatti, la catena ha fatto sapere di dissociarsi assolutamente da queste pratiche che usano i loro nome in maniera errata.

Ecco cosa ha specificato la catena

Eurospin, inoltre, ha voluto sottolineare e consigliare ai suoi clienti di guardare le iniziative commerciali, le eventuali promozioni e offerte solo ed esclusivamente sul sito ufficiale.

Inoltre, ha anche ringraziato i consumatori per aver segnalato questo problema che è molto grave perché tende a usare la loro immagine in maniera assolutamente scorretta.