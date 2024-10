Letizia di Spagna, dietro le sue forme perfette si nasconde una grande fatica: quando si siede a tavola può mangiare solo questo

Scopri anche tu cosa mangia una reale per mantenere la linea: ecco tutti i segreti di bellezza di Letizia di Spagna.

Letizia di Spagna, icona di moda e di stile indiscussa, ha compiuto da poco 52 anni eppure il suo fisico dice tutt’altro. La donna è sempre in forma smagliante, in ogni occasione e con ogni abito indosso, che le calza a pennello. Infatti, la linea della reale potrebbe far invidia a tante ventenni, che non hanno ancora trovato la chiave per una sana routine alimentare.

Letizia si è sempre contraddistinta per la sua bellezza, ma ancor prima di entrare nella famiglia del re Filippo, erano molti i successi conquistati come giornalista per importanti emittenti televisive spagnole e non solo. Dopo il matrimonio, la regina ha continuato a impegnarsi nel campo socio-culturale, non dimenticandosi, però, di prendersi cura di se stessa.

La regale, infatti, segue un regime alimentare ideato dal Dottor Perricone, che le consente di mantenere delle forme sempre perfette. Ovviamente, tutto questo richiede impegno, fatica e costanza quindi anche molta determinazione. La dieta Perricone ha stregato il cuore di Letizia di Spagna, poiché agisce sia sul corpo che sulla pelle, facendo stare meglio anche la mente. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Le abitudini a tavola della regina

Ogni giorno, a colazione Letizia di Spagna mangia piatti ricchi di proteine, perlopiù con salmone o uova. In seguito, per affrontare la giornata con energia, non può mancare un bel frullato con frutta di stagione e altri componenti salutari. Nei pasti principali, devono esserci necessariamente alimenti ricchi di ossidanti e omega-3, come pesce, frutti di bosco, yogurt, asparagi, tacchino, legumi, tè verde, orzo, avocado.

Ovviamente, la parola d’ordine è equilibrio quindi devi imparare a saper gestire e combinare questi alimenti, creando sempre piatti deliziosi, che non annoino e che non facciano vivere la dieta come una rinuncia e una restrizione. La dieta deve equivalere al magiare bene, al magiare sano. Per questo, per Letizia di Spagna sono molto importanti anche gli spuntini, in cui la donna può consumare olive, yogurt e frutta.

Un benessere totale

Quando si raggiunge una consapevolezza a tavola è lì che ci si inizia ad amare di più. Non solo sotto il punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista interiore perché sentirsi bene con il proprio corpo, permette di sentirsi bene anche con la propria mente.

Così, grazie a un’alimentazione sana ed equilibrata, si riesce a ottenere un benessere totale. Ovviamente, la dieta di Letizia di Spagna deve essere seguita a periodi, quando si sente il bisogno di depurarsi e rimettersi in forma dopo periodi stressanti o in cui si ha più esagerato a tavola.