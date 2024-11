LIDL lancia l’allarme per rischio salmonella: questo alimento base della cucina è pericoloso | Vietato mangiarlo

Allerta da LIDL e notifica da parte del Ministero della Salute: ecco cosa c’è in questo alimento, consumatori nel panico.

Ancora una volta l’attenzione dei consumatori è stata rapita da una notifica del Ministero della Salute e la notizia da Lidl a causa del rintracciamento di sostanze dannose in un alimento.

Sfortunatamente si tratta di un genere alimentare davvero diffuso. Questo può essere infatti utilizzato in un numero infinito di ricette.

Nessuno avrebbe potuto prevederlo: ecco quali sono tutte le informazioni dettagliate contenute nel documento ufficiale rilasciato dal Ministero della Salute. Anche stavolta l’abbiamo scampata.

Alimenti da ritiro: se li trovi in casa gettali o restituiscili a Lidl

A subire il richiamo questa volta è un alimento confezionato necessario per diverse preparazioni. Si tratta dell’albume di uovo. Basti pensare alle tante preparazioni dolciarie che prevedono il montare le chiare d’uovo a neve. Ecco che questo ingrediente diventa davvero fondamentale e possiamo renderci conto della sua diffusione.

Come sempre accade in questi casi, i controlli sono immediatamente riusciti a rilevare il problema nel prodotto. Sfortunatamente, però, possono esserci state delle vendite precedenti all’allarme ed è per questo che per garantire la sicurezza alimentare è necessaria l’attenzione e la collaborazione dei consumatori. Nella nota del Ministero della Salute, presente anche online, del 20/11/2024, sono presenti tutte le informazioni per riconoscere il prodotto ritirato.

Prodotto base per innumerevoli preparazioni: ecco come riconoscere se è quello ritirato

La denominazione del prodotto, che troviamo nel documento ufficiale, è “Albume d’uovo da galline allevate a terra pastorizzato” da 500 grammi, ma attenzione perché solo un lotto è stato riscontrato potenzialmente pericoloso. A essere oggetto del ritiro è il lotto numero K 622460 con scadenza che cade il 13/12/2024. Sulla nota è riportato anche il nome del produttore, Eurovo S.r.l., e dell’ente che lo commercializza, ovviamente in tal caso si tratta di Lidl Italia S.r.l.

Nella sezione dedicata al motivo del richiamo è segnalata la “Presenza di Salmonella spp.”, che può causare problemi alla salute di chi consuma il prodotto. Per questo motivo, al termine della nota, prima delle immagini del prodotto che vengono sempre inserite per un migliore riconoscimento, il Ministero della Salute invita gli acquirenti a non consumare il prodotto e a restituirlo dove è stato acquistato per poter ottenere un rimborso.

La messa in atto di controlli tanto serrati è una vera garanzia di sicurezza alimentare per i consumatori: non è così in tutte le nazioni, pertanto si tratta di un grande punto a favore per l’Italia.