LIDL, mega piano assunzioni per il colosso dei discount: 1250 euro al mese senza esperienza | Chiedono solo il diploma

Zero esperienza richiesta per accedere alle selezioni per lavorare in Lidl: da subito un contratto per te, candidati senza esitazioni.

In questo periodo sono numerose le persone alla ricerca di un lavoro stabile: molte, infatti, sono le aziende che propongono collaborazioni o contratti precari.

In queste settimane arriva in soccorso di tanti proprio la catena Lidl.

Quest’ultima è diventata un punto di riferimento per moltissimi consumatori.

Grazie al suo successo, la catena è in grado di offrire posizioni lavorative con compensi ottimi come punti di partenza. Ecco entro quando puoi candidarti: basta avere il diploma.

Solo il diploma per accedere alle selezioni Lidl: ecco quanto guadagnerai

Lidl sta promuovendo diverse offerte di lavoro che riguardano in particolare cinque posizioni. La prima è quella di Addetti vendita part-time: un tipo di lavoro perfetto per chi vuole riservare il pomeriggio per altre attività; questa posizione è accessibile presso i punti vendita di Milano, Salò e Abano Terme. Per studenti universitari o chi preferisce un lavoro che occupi meno tempo e sia meno strutturato, c’è la possibilità di essere presi in considerazione per la posizione di Addetti vendita a chiamata, sempre a Milano.

Contestualmente a queste offerte di lavoro, e in quelle che illustreremo più avanti, Lidl è alla ricerca sia di personale strutturato con esperienza nelle vendite, sia di personale inesperto, come neodiplomati o neolaureati, che voglia intraprendere una carriera nella distribuzione o nel retail. Oltre a queste posizioni aperte ve ne sono altre tre.

Lidl: ben cinque tipi di offerte di lavoro per te, inquadramento secondo CCNL

Nessuna collaborazione né partita iva necessarie per ottenere un posto di lavoro presso la ormai nota catena. Oltre alle posizioni di Addetto vendita part-time e a chiamata, Lidl sta diffondendo annunci di lavoro per Apprendisti Addetti Vendita Part-Time ad Abano Terme, ideale per chi non ha alcun tipo di esperienza. C’è, inoltre, la possibilità di candidarsi per la posizione di

Commesso Specializzato / Assistant Store Manager sia nella località di Salò che di Abano Terme. Infine, Lidl è alla ricerca di Operatori di Filiale Part-Time, ancora presso Abano Terme.

Gli stipendi proposti variano in base alla posizione lavorativa. Ad esempio, per il ruolo di Addetto Vendita part time, Lidl offre inizialmente 1240 euro lordi al mese, con i dovuti incrementi previsti dal CCNL corrispondente. Per i commessi specializzati (store manager) è prevista una RAL pari a 28.358 euro. Per quanto riguarda il contratto di apprendistato, prevede il pagamento di 929 euro lordi al mese.