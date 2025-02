Detrazione fiscale, questa è l’ultima che farai in vita tua: non sforare i 1550€ o non te la rimborsano

Importo massimo fissato a 1550 euro: oltre non c’è alcuna detrazione, approfitta del bonus in una circostanza già complessa.

Sono numerosi i bonus che hanno avuto grande successo negli ultimi anni, basti pensare al superbonus edilizio che ha dato nuova linfa al settore nel post covid.

Qualcosa di analogo è avvenuto con il bonus psicologo.

La popolarità di questo tipo di agevolazioni dice molto sulla nostra società.

Proprio la grande richiesta del bonus psicologo ha sottolineato la necessità di una maggiore attenzione verso la salute mentale. Se queste misure economiche sono conosciute, altre lo sono meno: oggi parliamo di una agevolazione non sempre riconosciuta.

Un’agevolazione invisibile: riguarda un tabù dei nostri tempi

Quando viene a mancare una persona cara si vorrebbe fare tutt’altro piuttosto che quello che è necessario. Invece, in genere, si è travolti da incombenze pratiche e burocratiche, che è necessario sbrigare in tempi anche abbastanza brevi. Tra queste, ovviamente, c’è l’organizzazione del funerale del defunto, che per altro è in genere una pratica anche piuttosto costosa che prevede spese ingenti.

Proprio in queste circostanze va a configurarsi la possibilità di accedere al cosiddetto “bonus funerale”. Quest’ultimo è ottenuto attraverso la forma di una detrazione fiscale che può raggiungere i 294,50 euro, il che corrisponde al 19% di un importo che può raggiungere, quindi, un massimo di 1.550 euro. In genere si è assai frastornati quando qualcuno di importante viene a mancare: ecco a chi rivolgervi per sapere come funziona la detrazione.

Il lato pratico della tragedia: ottieni l’agevolazione fiscale

Uno dei vantaggi che presenta il bonus funerale risiede nel fatto che la detrazione spetta a chiunque si occupi delle spese del funerale, indipendentemente dalla relazione di questo con il defunto. In ogni caso, la parte che può essere detratta corrisponde a soli 1.550 euro, il che significa che a partire da una cifra che supera questa non vi saranno ulteriori detrazioni. La detrazione, però, può essere raddoppiata nel caso in cui la persona in questione si occupi del pagamento di due funerali distinti, per ovvi motivi.

Per poter ottenere la detrazione sarà necessario includere la spesa funebre che è stata affrontata nel Modello 730, procedura che farà sì che la detrazione sia messa in pratica dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui le spese siano state sostenute da una sola persona, allora la detrazione sarà applicata in modo automatico nel modello 730 precompilato. In genere il commercialista o l’impiegato dell’agenzia funebre tende a fare presente questa possibilità a chi paga.