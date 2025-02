Cercasi 300 collaboratori scolastici: nuovo bando di concorso appena pubblicato | Questi i requisiti da possedere

Non perdere la possibilità di partecipare al bando per collaboratori scolastici: scopri tutti i requisiti necessari.

Il problema lavoro, negli ultimi tempi, è diventato sempre più costante. Sono specialmente i giovani a risentire della grande crisi che ha colpito il nostro Paese, perché fanno fatica a trovare un loro posto nel mondo.

Fortunatamente, però, c’è la possibilità di attingere a quei concorsi e bandi pubblici, che mettono a disposizione occupazioni più solide e stabili.

Di recente, si è diffusa la notizia che si ricercano 300 collaboratori scolastici. Si tratta di un’occasione da non perdere assolutamente, quindi affrettati a scoprire i requisiti richiesti.

Una nuova opportunità lavorativa

Avere la garanzia di un posto a tempo indeterminato, chiaramente, fa dormire sonni più sereni. Non dovrai più recarti al lavoro con la paura di perdere la tua occupazione, da un momento all’altro, ma potrai vivere a pieno la tua professione. Quello dei collaboratori scolastici è un bando che si attendeva da parecchio tempo.

Finalmente, sono state pubblicate tutte le informazioni al riguardo, con tanto di requisiti necessari per partecipare e di dettagli sulla procedura di selezione. Ovviamente, dobbiamo scoprire anche quale provincia ha pubblicato il bando, così da avere un quadro più chiaro di questa nuova opportunità. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere.

Bando 300 collaboratori scolastici: news e dettagli

Il bando per la ricerca di 300 collaboratori scolastici è stato indetto dalla Provincia autonoma di Trento. L’assunzione sarà a tempo indeterminato, per tutti coloro che supereranno la procedura di selezione e che, in primis, rispetteranno i requisiti richiesti. Le candidature possono essere presentate dal 13 febbraio 2025 al 17 marzo 2025. Innanzitutto, per poter partecipare, dovrai avere accumulato almeno tre anni di servizio, negli ultimi otto anni scolastici, come collaboratore scolastiche nella Provincia autonoma di Trento. Bisogna, poi, essere iscritti nelle graduatorie provinciali o d’istituto, o negli elenchi MAD attivi. Inoltre, bisognerà non avere già un contratto a tempo indeterminato come personale ATA.

Per quanto riguarda i titoli di studio, occorre un attestato o un diploma di qualifica triennale, o diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale, che dovrà essere accompagnato da 30 giorni di servizio minimo, come collaboratore scolastico, sempre nelle strutture trentine. Altrimenti, si accetta anche la licenza di scuola media, con almeno 180 giorni di servizio. Qualora possiedi questi requisiti, sappi che la procedura di selezione prevederà una prova scritta, con 30 quesiti a risposta multipla, da completare entro 40 minuti. Per dirsi superata, dovrai ottenere almeno un punteggio pari a 18/30.