Novità WhatsApp: cambia tutto per i messaggi vocali | Cosa potremo fare finalmente

L’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata cambia ancora: ecco cosa fare con gli audio WhatsApp.

Che WhatsApp sia una delle applicazioni più utilizzate, in tutto il mondo, su questo non c’è dubbio.

Grazie alla sua rapidità e al fatto che può essere usata, solamente, sfruttando la rete Wi-Fi o la rete Internet del proprio cellulare, senza alcun costo aggiuntivo, questa App ha riscosso un successo senza precedenti.

Dal giorno in cui ha iniziato a diffondersi in Italia, fino ad oggi, di modifiche e aggiornamenti ne sono stati fatti tanti. Di recente, si è parlato anche di un cambiamento per ciò che riguarda i messaggi vocali. Ecco cosa dovrebbe accadere.

La comodità a portata di palmo

L’introduzione dei messaggi vocali su WhatsApp, qualche anno fa, ha reso l’applicazione ancora più appetitosa. Il fatto di poter dire tutto ciò che si vuole, senza limiti di tempo, è grandioso. Non si scriveranno più messaggi chilometri, ma sarà come parlare faccia a faccia con una persona, specie se il feedback è immediato. Pratici e utili, gli audio di WhatsApp sono stati una vera innovazione.

Ma, non finisce qui, perché è stata data anche la possibilità di ascoltare i messaggi con una velocità maggiore a quella ufficiale. Con un solo click, infatti, potrai selezionare la velocità x1,5 o quella x2. In questo modo, gli audio di più minuti sembreranno più brevi e potrai ottimizzare i tempi. Tuttavia, pare le novità non siano finite qui. Scopriamo insieme qual è l’ultima modifica di questa App.

WhatsApp colpisce ancora

Nel novembre dello scorso anno, si è parlato molto di una novità che avrebbe fatto impazzire gli utenti WhatsApp. Ci riferiamo alla trascrizione dei messaggi vocali. Per attivarla, ti basterà andare su Impostazioni, poi cliccare su Chat e, infine, su Trascrizione dei messaggi vocali. La piattaforma sta anche lavorando a un altro aggiornamento, ovvero sul poter decidere come ricevere le informazioni. L’utente potrà scegliere se riceverle automaticamente, così che ogni messaggio vocale verrà trascritto, dopo aver attivato la funzione una sola volta, oppure poter selezionare manualmente, che ti permette di trascrivere il messaggio solo dopo aver selezionato la voce Trascrivi. In alternativa, puoi anche scegliere la voce Mai, se non vuoi la trascrizione in nessun caso.

Questa è una trovata geniale, che permette di risparmiare parecchio tempo, specie se ci troviamo in una situazione in cui non ci è possibile ascoltare l’audio. Con la trascrizione, potremo conoscerne il contenuto, in un batter d’occhio. Tuttavia, bisogna selezionare la lingua italiana, per avere delle trascrizioni chiare e precise, e il supporto alla lingua italiana, per il momento, è disponibile solo su iOS. Gli esperti, però, stanno lavorando affinché la funzione possa essere sfruttata anche su Android.