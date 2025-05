Lo chiamano ‘Killer di bambini e anziani’: è l’elettrodomestico più usato dagli italiani ma è anche il più pericoloso 

Presta attenzione agli elettrodomestici presenti in casa tua: con questo, bambini e anziani rischiano grosso, ecco perché.

Da qualche decennio a questa parte, le nostre case si sono riempite di elettrodomestici, che sono entrati a far parte delle nostre vite, in maniera particolarmente costante.

Sembra quasi impossibile immaginare un’abitazione senza la lavatrice, senza il forno, senza il frigorifero o senza la lavatrice. Per non parlare poi, di tutti gli altri elettrodomestici che si sono diffusi più di recente, come il robot che pulisce casa con un solo click.

Insomma, questi sono quasi essenziali, al giorno d’oggi, ma bisogna tenere bene a mente che ce n’è uno che risulta essere pericolosissimo, sia per bambini che per anziani. Scopriamo insieme di cosa si tratta e dove si nasconde l’insidia.

Occhio all’elettrodomestico

Quasi sempre, sentiamo parlare degli elettrodomestici come di una fonte di consumi eccessivi, che influisce negativamente sulla bolletta di fine mese e che non ci permette di risparmiare come vorremmo. La verità, però, è che spesso non siamo in grado di pensare alla pericolosità di questi dispositivi anche per altri punti di vista.

Probabilmente, resta difficile da credere che un elettrodomestico possa essere un pericolo per la salute dell’uomo, eppure è proprio così. Alcuni nascondono più insidie di altri, ma sono soprattutto i bambini e gli anziani a pagarne le spese, ovvero i soggetti più fragili. In casa, infatti, se ne possono trovare di diversi, ma ce n’è tra tutti che, presente in ogni abitazione, verrebbe chiamato il “killer di bambini e anziani“. Ecco da chi devi guardarti le spalle.

Pericolo in vista, con questo dispositivo

In genere, sappiamo che il condizionatore potrebbe essere un nemico della salute. Se utilizzata eccessivamente, l’aria condizionata non fa altro che causare infiammazioni alle vie respiratorie, riducendo anche l’umidità presenti nelle stanze, il che incentiva secchezza a occhi e pelle. Allo stesso modo, i riscaldatori andrebbe utilizzati con cautela, senza abusarne.

Nonostante questo, il vero rischio si corre proprio con l’uso del frigorifero. Tale elettrodomestico è indispensabile per conservare correttamente cibi e bevande, ma può trasformarsi in un vero killer, se la temperatura impostata non è corretta. Infatti, qualora non venisse mantenuto correttamente, può diventare l’ambiente in cui proliferano batteri dannosissimi per la salute dell’uomo, specie per bambini e anziani. Stiamo parlando della Listeria monocytogenes, che prova disturbi gastrointestinali e gravi infezioni del sistema nervoso. Il frigorifero, dunque, dovrebbe essere controllato continuamente, per evitare che al suo interno si formi troppa umidità e per accettarsi che la temperatura sia quella giusta.