Lupi mutanti di Chernobyl, a 40 anni dal disastro nucleare le radiazioni hanno cambiato per sempre il loro DNA | Siamo davanti a una nuova specie

Una nuova specie sta arrivando dall’est, ma non siamo ancora pronti ad accoglierla. Ecco le conseguenze del disastro.

Nel cuore della notte del 26 aprile 1986, un test di sicurezza mal eseguito all’interno del reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, situata nell’attuale Ucraina, portò a un’esplosione devastante. L’incidente rilasciò nell’atmosfera una quantità impressionante di radiazioni, contaminando vaste aree dell’Europa orientale.

Migliaia di persone furono costrette a evacuare, abbandonando per sempre le loro case nella città di Pripyat, costruita appositamente per ospitare i lavoratori della centrale. Le autorità sovietiche cercarono inizialmente di minimizzare l’accaduto, ma la nube radioattiva non poteva essere nascosta.

Nei giorni successivi, l’Europa venne a conoscenza del disastro grazie alle rilevazioni anomale di radiazioni in Svezia. Le conseguenze furono catastrofiche: migliaia di casi di tumori e malattie legate alla contaminazione radioattiva, oltre a un territorio che, ancora oggi, rimane in gran parte inabitabile.

Chernobyl nella cultura pop

Il disastro di Chernobyl ha lasciato un’impronta indelebile anche nella cultura popolare. Uno dei libri più celebri sull’argomento è Mezzanotte a Chernobyl di Adam Higginbotham, un resoconto dettagliato che racconta con precisione scientifica e grande tensione narrativa i fatti di quella notte maledetta.

Anche la televisione ha dato spazio a questa tragica vicenda: nel 2019, la miniserie HBO Chernobyl ha ottenuto un enorme successo, raccontando con un taglio crudo e realistico la catastrofe, le sue cause e le conseguenze, portando alla luce il coraggio di chi ha cercato di contenere i danni e i tentativi del regime sovietico di insabbiare la verità.

I lupi mutanti

Sivemp.it ha diffuso la notizia. Uno degli aspetti più affascinanti e inquietanti della Zona di Esclusione di Chernobyl è il ritorno della fauna selvatica. Senza la presenza umana, molte specie hanno riconquistato il territorio, tra cui branchi di lupi che sembrano essersi adattati a vivere in un ambiente fortemente contaminato. La scoperta più sorprendente? Questi lupi potrebbero aver sviluppato una particolare resistenza al cancro. La biologa evolutiva Cara Love, insieme al suo team della Princeton, ha studiato il fenomeno applicando radiocollari ai lupi.

Il motivo? Monitorare i loro spostamenti e l’esposizione alle radiazioni. Attraverso analisi del sangue, gli scienziati stanno cercando di capire come il loro organismo riesca a contrastare gli effetti dannosi della radioattività. Questo studio potrebbe aprire nuove strade per la ricerca sul cancro, offrendo preziose informazioni su meccanismi di resistenza che potrebbero un giorno essere applicati anche agli esseri umani. I lupi di Chernobyl potrebbero essere la chiave per nuove scoperte scientifiche, trasformando un capitolo oscuro della storia in una possibile rivoluzione per la medicina.