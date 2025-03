Avvistati due mostri marini nell’Oceano indiano: la specie sconosciuta abita gli abissi a 6300 metri di profondità

Due specie scoperte dai ricercatori stupiscono tutti: i misteri dell’Oceano Indiano non sono ancora completamente svelati.

Gli oceani sono tra gli habitat terrestri più misteriosi: questi celano ancora numerose specie animali e vegetali.

Ben due scoperte, infatti, sono state raggiunte dai ricercatori nell’Oceano Indiano.

La missione congiunta Cina – Nuova Zelanda ha avuto esiti sorprendenti.

I ricercatori hanno organizzato una spedizione per scoprire le meraviglie degli abissi dell’Oceano Indiano: hanno scovato due specie incredibili.

Le due nuove scoperte rivoluzionano la concezione delle specie marine

Fendouzhe: questo il nome del sommergibile contenente l’equipaggio della spedizione, pensata per esplorare una zona ancora poco conosciuta. La destinazione era la zona di frattura Wallaby-Zenith, una regione situata al largo della costa occidentale dell’Australia e a sud dell’Indonesia.

Grazie all’iniziativa e alla competenza dei ricercatori coinvolti nella spedizione, oggi siamo in grado di procedere alla classificazione di due nuove specie. Seppure appartengano a una famiglia di viventi già conosciuta, le specie trovate presentano caratteristiche mai viste prima, che, di conseguenza, domandavano una nuova tassonomia. Le nuove specie appartengono ai cosiddetti oloturoidi.

Due specie nuove rintracciate nell’Oceano Indiano: hanno caratteristiche mai viste prima

Gli oloturoidi sono comunemente chiamati cetrioli di mare e presentavano numerose specie già prima della spedizione rivelatrice. Nel corso della ricerca, però, i ricercatori hanno riscontrato al presenza di esemplari riconducibili, sì, ai cetrioli di mare, ma con caratteristiche particolari già solamente alla vista. Per questo è stato necessario aggiungere ben due specie nuove all’interno dell’insieme degli oloturoidi. Una delle nuove specie è stata chiamata Psychropotes diutiuscauda, e presenta una caratteristica davvero unica, che consiste in una protuberanza estesa e allungata, simile a una coda, che supera la lunghezza del suo corpo. Inoltre, si distingue da altri cetrioli di mare per via della colorazione giallo-verdastra e i 15 tentacoli a forma di scudo, ma non solo. A rendere questa specie ancor più particolare sono la sua pelle ruvida e la disposizione delle zampe tubolari in due file sul lato ventrale.

Anche la descrizione della seconda specie scoperta è stata riportata dal sito es.gizmodo.com: questa, battezzata Psychropotes nigrimargaria, ha un colore davvero particolare. Infatti, è viola, e presenta piedi tubolari quasi neri. Caratteristica, però, che ha stupito i ricercatori risiede nella presenza di una struttura conica sul dorso simile a un corno, con una lunghezza equivalente a un terzo del corpo. I cetrioli di mare sono spesso sottovalutati, ma, con la loro azione di filtraggio, contribuiscono all’equilibrio ecologico dell’ambiente marino.