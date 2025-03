Tommaso Franchi: chi é e dove abita l’idraulico eliminato dal Grande Fratello

Tommaso Franchi è l’ultimo eliminato della casa del Grande Fratello: ecco tutto quello che ancora non sai del gieffino.

Nella puntata di lunedì, 17 marzo, è stato Tommaso Franchi a dover abbandonare la casa del Grande Fratello. In realtà, l’idraulico pensava di averla franca, almeno per quella sera, perché non era tra i nominati della puntata.

Invece, dopo il salvataggio di Javier, c’è stato un televoto flash, in cui si è scontrato con Mariavittoria e Chiara. A uscire, quindi, è stato proprio lui.

Il ragazzo era entrato in gioco fin dall’inizio e, in tutti questi mesi di convivenza, non si è mai risparmiato. Il suo percorso si è, poi, incastrato con quello della Minghetti, dando vita a una relazione parecchio turbolenta.

Ma, chi è Tommaso Franchi, nella realtà? Ecco tutti i dettagli sull’ultimo eliminato dal GF.

Tommaso Franchi nella casa

Entrato in gioco come un semplice idraulico, Tommaso, durante tutti questi mesi, ha avuto la possibilità di farsi conoscere per ciò che è realmente. È venuto fuori ogni lato del suo carattere, anche grazie alla relazione con Mariavittoria. Proprio di recente, prima della sua eliminazione, i due avevano discusso, per via di un avvicinamento tra la sua dolce metà e Zeudi Di Palma. Dall’altra parte, però, anche la Minghetti si sarebbe detta gelosa del rapporto tra l’ex Miss Italia e il suo fidanzato.

Nonostante questo, tra battibecchi vari, i due sono arrivati, fino alla fine, mano nella mano. Il televoto che li ha visti l’uno contro l’altra ha lasciato i fan della coppia con l’amaro in bocca. Quasi tutti si aspettavano che a uscire sarebbe stato proprio Tommaso, in quanto Mariavittoria, molto vicina a Helena, poteva prendere i suoi voti e lo stesso valeva per Chiara, legata a Zeudi. Insomma, Franchi era l’unico che, in fatto di voti, poteva rischiare di non reggere il confronto e, infatti, è proprio così che è andata. Ora, chissà se l’idraulico tornerà alla sua vita di sempre o se si lascerà travolgere dal mondo dello spettacolo e dalla fama del Grande Fratello.

La vita di Tommaso oltre la porta rossa

Uscito dal reality, a una puntata dalla finale, Tommaso dovrà fare un po’ di chiarezza nella sua vita. Nonostante il successo raggiunto con il reality, il ragazzo avrebbe confessato di non vedere l’ora di tornare dalla sua famiglia e dai suoi affetti. Nel corso dell’ultima puntata, l’idraulico ha avuto la possibilità di riabbracciare suo padre, Giacomo, che si è complimentato con il figlio per il comportamento avuto in casa.

Tommaso nasce nel 2000, a Siena e si è sempre detto legato alla sua famiglia, alle cose concrete, come il lavoro e l’amore per i cari. Ora, dopo questa esperienza, sicuramente cambierà qualcosa nella sua vita, ma in lui continueranno a vivere i valori profondi e della tradizione, che ha sempre custodito gelosamente.