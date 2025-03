Blanca 3: al via le riprese della nuova stagione con Maria Chiara Giannetta | Quando la vedremo

Maria Chiara Giannetta, sul set di Blanca, annuncia la terza stagione: i fan sono in trepidante attesa per il grande ritorno.

Reduce dal grande successo di Follemente, il film di Paolo Genovese, con un cast stellare e ghiotti incassi, Maria Chiara Giannetta è pronta a tornare sul set di Blanca.

Negli ultimi giorni, si è diffusa la notizia che sono iniziate le riprese della terza stagione di una delle fiction Rai più amate di sempre.

I fan sono in trepidante attesa, perché non vedono l’ora di scoprire quando potranno vedere, in prima serate, le nuove e attesissime puntate. Scopriamone di più insieme.

La Liguria apre le porte al primo ciak di Blanca 3

Maria Chiara Giannetta, con la sua splendida interpretazione, è riuscita a fare diventare Blanca un personaggio di spicco, per il pubblico italiano. I telespettatori, infatti, sono rimasti entusiasti delle prime due stagioni, tanto che non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi. Dopo l’abbandono Pierpaolo Spallon, nei panni di Nanni, siamo curiosi di sapere se ci saranno delle new entry nel cast.

Sia Maria Chiara Giannetta che Giuseppe Zeno, che interpreta l’ispettore Liguori, hanno rivelato che le sfide da affrontare, per i loro personaggi, saranno parecchie. Una trama avvincente e personaggi in grado di entrare nel cuore di tutti i telespettatori: è questo il vero segreto del successo di Blanca. Ma, quand’è che andrà in onda la terza stagione? Forse, non lo sai, ma potrai assistere a una fantastica ed esclusiva anteprima.

Un assaggio di Blanca 3

Un’anteprima di Blanca 3 è pronta a far capolino tra i più curiosi, nella prima edizione dell’Italian Global Series Festival. L’evento è in programma dal 21 al 28 giugno 2025 e si terrà tra Rimini e Riccione. Ovviamente, i presenti avranno solo un piccolo assaggio di quella che sarà la terza stagione.

La messa in onda, infatti, è fissata per il prossimo autunno. Non ci resta, dunque, che attendere ancora qualche mese, prima di scoprire qualche dettaglio sulla prima puntata di Blanca 3, che ci lascerà, sicuramente, con il fiato sospeso fino al rilascio ufficiale di tutti gli episodi. Ci aspetteranno sei puntate, ricche di misteri e intrighi, ognuna delle quali racconterà un caso d’indagine, con Genova che fa da cornice alle vicende narrate. Maria Chiara Giannetta ci aspetta, con nuovi episodi e promette che tante saranno le sorprese pronte ad attenderci.