Mara Maionchi: quanti anni ha e dove abita la produttrice discografica

Vieni a scoprire qualcosa di più sulla vita della produttrice discografica più eclatante di sempre: tutto su Mara Maionchi.

Mara Maionchi è la produttrice discografica più amata di sempre. Irrompente, sempre schietta e sincera, senza filtri, la donna ha una schiera di fan che la sostengono e la seguono, nei diversi progetti televisivi. C’è chi ha iniziato ad amarla nei panni di giudice, a X Factor e chi l’ha amata ancora di più a Italia’s Got Talent.

Il fatto di essere così trasparente potrebbe piacere o non piacere, ma la Maionchi non ha mai pensato di modulare il suo carattere per fare felici gli altri. Una donna che sa quello che vuole e, soprattutto, che sa quello che non vuole. D’altronde, neanche sul suo passato ha mai mentito.

Di recente, infatti, Mara ha dichiarato, ai microfoni del programma La fisica dell’amore, di essere stata una pessima studentessa, di aver avuto poca voglia di studiare, ma di essere riuscita a imparare più dalla vita che dalla scuola. E, sicuramente, di cose ne ha imparate parecchie, nel corso dei suoi anni. Scopriamo l’età della produttrice discografica e vediamo dove vive ora.

Il successo della Maionchi

Mare Maionchi, come appena accennato, non è mai andata molto d’accordo con gli studi e con la scuola in generale. Per questo, in gioventù ha deciso di interrompere il suo percorso scolastico, per dedicarsi al lavoro. È stata assunta da una ditta di antiparassitari, per poi trasferirsi a Milano, cinque anni dopo, dove ha iniziato a lavorare per un’azienda che si occupa di impianti antincendio. Sarà solo nel 1967, però, che inizierà a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica, grazie a un annuncio pubblicato su un giornale lombardo.

Da questo momento in poi, la donna incontrerà tantissimi volti dello show business, grandi nomi della musica italiana, con i quali ha condiviso esperienze indimenticabili. Nel 1983, assieme al marito, fonda l’etichetta discografica Nisa, con la quale lancia un giovanissimo e alle prime armi Tiziano Ferro. Ma, questo non è l’unico talento che ha portato alla luce, perché grazie a X Factor, Mara ha scoperto tantissimi artisti e ha scommesso su nuovi volti, che oggi sono stelle del mondo della musica. D’altronde, il ruolo di giudice le si addice perfettamente e lo ha dimostrato anche durante l’esperienza di Italia’s Got Talent.

Mara Maionchi oggi

Una vita di successi, di impegno e dedizione a quella che, per Mara, è una grande passione, ovvero alla musica. La Maionchi, nata a Bologna, nel 1941, oggi ha 83 anni, ma continua a fare quello che più ama. La produttrice discografica vive ancora a Milano, città che le ha dato la possibilità di vivere la vita che ha sempre sognato.

Sposata, dal 1976, con Alberto Salerno, paroliere e produttore discografico, Mara ha due figlie, Giulia e Camilla, che l’hanno resa nonna di tre nipoti, che ama alla follia. La sua carriera continua a gonfie vele e, l’11 novembre, ha vestito i panni di co-conduttrice, nel GialappaShow, in onda su Sky e TV8.