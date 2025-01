Offerta di lavoro imperdibile: ti assumono anche se hai solo il diploma | Hai ancora pochi giorni per candidarti

Non perdere l’opportunità di fare carriera in questa grande realtà professionale: basta anche solo il diploma

Cercare un lavoro non è affatto semplice ed il percorso può essere decisamente impegnativo. Con pazienza e spirito positivo, si può però trovare l’offerta adatta a noi.

Sul web esistono moltissime piattaforme che mettono a disposizione migliaia di proposte di lavoro in tutto il mondo.

LinkedIn, Indeed offrono la possibilità di inserire dei filtri in modo da evidenziare tutte le offerte che rispecchiano i nostri standard.

Moltissimi lavoratori sono alla ricerca della stabilità a lungo termine e la possibilità di un impiego professionale che consenta di fare carriera. In tal senso vi è una nuova offerta da valutare.

L’offerta di lavoro da non perdere

Sul web ci sono centinaia di piattaforme dedicate alla ricerca di un lavoro e nelle ultime settimane è stato pubblicato un bando per un’offerta di lavoro imperdibile. Si tratta di un concorso pubblico che è stato tanto atteso poichè offre un futuro brillante e una grande stabilità.

Sono ben 415 i posti messi a concorso e si cercano assistenti amministrativi tributari a tempo indeterminato. Tuttavia, a differenza di molti altri concorsi pubblici, potranno accedere alle varie prove anche coloro che posseggono un diploma. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono in requisiti necessari.

I requisiti di partecipazione al concorso pubblico

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 415 assistenti amministrativi tributari a tempo indeterminato. Il personale è da impiegare su tutto il territorio nazionale e basta visitare il bando di concorso dell’Agenzia per verificare le regioni coinvolte. La domanda di partecipazione può essere presentata entro e non oltre il 20 gennaio 2025 ed è necessario possedere alcuni requisiti come la cittadinanza italiana, maggiore età, il godimento di diritti civili e politici, la mancanza di condanne penali e non essere stati destituiti dall’impiego presso la pubblica amministrazione.

Oltre a questi requisiti, è fondamentale anche il titolo di studio. È necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto”. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata attraverso Portale unico del reclutamento InPA all’indirizzo internet “https://www.inpa.gov.it/” a cui potrete accedere mediante la vostra identità digitale. Per il concorso è prevista una prova selettiva unica su diritto costituzionale, amministrativo, tributario e dell’Unione Europea, economica politica e contabilità e altre materie specificate nel bando ufficiale.