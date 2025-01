Un solo documento e risparmi centinaia di euro: lo dice la legge | Portalo con te quando vai in un negozio

Non dimenticare mai di averlo con te, potresti perdere l’occasione di accumulare tutto il denaro che puoi risparmiare.

Il sistema di assistenza del nostro Paese si basa su una serie di leggi contenute nell’ordinamento. Basti pensare ai numerosi bonus o sgravi fiscali previsti per quanti abbiano un indicatore di ricchezza (Isee) basso che rientra in una certa fascia.

Per accedere ai vantaggi economici, comunque, è necessario avere tutti i documenti aggiornati. Ad esempio, è già giunto il momento di occuparsi dell’Isee relativo all’anno 2025.

Una legge davvero importante per quanto riguarda il risparmio è la legge 104, che disciplina una serie di tutele per le persone con disabilità e chi sta loro vicino. In termini economici, se si ha questa specifica certificazione, si può risparmiare davvero molto denaro da impiegare in modi più utili.

Agevolazione fondamentale: ecco quale pezzo di carta devi presentare per ottenerla

Oltre a una serie di agevolazioni che riguardano l’assistenza a un prezzo agevolato o i permessi lavorativi pagati dall’INPS per il soggetto con disabilità o suo care giver, ci sono dei vantaggi anche per quanto riguarda alcuni tipi di acquisti.

In questo caso stiamo parlando degli sgravi fiscali previsti per acquisto di oggetti tecnologici o elettrodomestici. Le agevolazioni previste per i soggetti che rientrano nella legge 104 sono di due tipi: riguardano infatti l’Iva e l’Irpef.

Burocrazia: ecco cosa presentare se vuoi usufruire di quanto ti spetta

L’Agenzia delle Entrate ha fatto alcune specifiche proprio in merito agli sgravi fiscali in oggetto: “Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. È agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera”.

L’ente di Riscossione, inoltre, ricorda qual è il documento che è assolutamente necessario presentare al momento dell’acquisto. Si tratta della “copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata”. In questo documento, infatti, è specificato quali sono i benefici fiscali ai quali ha diritto il soggetto acquirente. Grazie alla tecnologia, oggi è possibile portare con sé una copia digitale del certificato, rimanendo in questo modo preparati a tutto.