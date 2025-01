5 segnali inequivocabili che indicano che ti sta tradendo: li hai notati? Hai le corna

Scopri in che modo capire se la tua dolce metà ti tradisce: questi sono i segnali inequivocabili da non sottovalutare.

Alle volte, in una coppia, può arrivare un momento in cui uno dei due decide di tradire la fiducia dell’altro e intraprendere una relazione, breve o lunga che sia, con un’altra persona.

Il tradimento è qualcosa che è sempre esistito, è vero, ma ora potrai capire se la tua dolce metà ti fa le corna, facendo attenzione a cinque segnali inequivocabili. Essere buoni non vuol dire essere fessi, quindi prendi la tua vita in mano e cerca di scoprire cosa combina il tuo partner alle tue spalle.

Inizialmente, potrebbero sembrarti segnali banali e poco significativi, ma se riesci a notare queste differenze nella persona che ti sta accanto, allora è molto probabile che ti stia nascondendo qualcosa. Scopriamone di più insieme.

Tradimento in corso: ecco come identificarlo

Spesso, ci facciamo delle paranoie inutili, quando abbiamo una storia d’amore e temiamo che qualcun’altra possa prendere il nostro posto. Questione di scarsa autostima, di insicurezze, che ci portano a vedere il marcio anche dove non c’è. Ma, cosa fare quando quegli indizi e quei segnali potrebbero essere davvero sinonimi di tradimento? Decifrare il tuo partner, in realtà, è molto più semplice di quello che sembra. Ad esempio, uno dei primi segnali da prendere in considerazione è un aumento spropositato di attenzioni nei tuoi confronti. Se noti che il tuo lui ti riempie di regali ed è più affettuoso del solito, vuol dire che, probabilmente, ha un senso di colpa che lo spinge a determinate azioni, per riparare al danno fatto. Se la relazione clandestina dovesse andare avanti, però, le attenzione diminuirebbero gradualmente, perché lui verrà totalmente risucchiato da un’altra donna e avrà altro su cui concentrarsi.

Un altro segnale da non sottovalutare affatto è il modo in cui si dimostra disturbato e pensieroso. I cambiamenti d’umore e la difficoltà a dormire, infatti, significano che la sua mente è piena di pensieri, perché non è facile incastrare due relazioni contemporaneamente. Dunque, potrebbe capitarti di notarlo demotivato al tuo fianco e su di giri non appena si allontana da te. Segnali di questo tipo dovrebbero metterti in guardia, perché suggeriscono che la tua dolce metà ha la testa da tutt’altra parte.

Occhio agli atteggiamenti

Un altro segnale che potrebbe metterti la pulce nell’orecchio è il fatto che il tuo partner passi parecchio tempo nelle stanze con la porta chiusa. In questo modo, creerà distanza fisica e psicologica con te, e potrà concentrarsi su altro. Inoltre, uno dei segnali più inequivocabili potrebbe essere quello di vederlo più disinteressato e distante. Se la tua dolce metà non è più affettuoso come un tempo, se non ti fa più complimenti ed è più distaccato, forse è perché ha trovato affetto e amore in un’altra persona.

Infine, se sono persino gli altri a notare un suo cambiamento, il tradimento potrebbe essere davvero in corso. Se tutti coloro che vi sono vicino notano che tra voi c’è aria di tensione, dovrai interrogarti sui comportamenti del tuo compagno, oltre che sui tuoi, perché significa che qualcosa si è rotto e le cose rotte fanno fatica a tornare come prima.