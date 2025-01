Automobilisti, controllate questa data prima di pagare la tassa: una sola cifra potrebbe farvi risparmiare migliaia di euro

Se hai acquistato un veicolo in questo periodo di tempo, allora controlla subito questa cifra sul libretto: un solo numero cambia tutto.

Il regalo dello Stato italiano per molti è consistito in un bell’Atto di Accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento di una tassa – la cui approvazione passò in sordina.

Altro che il carbone nella calza della Befana: questa è la vera disfatta dopo la spesa della tredicesima per i pensierini di Natale. La tassa riguarda il proprio veicolo: molti si sono ribellati, ma la legge è chiara.

Se sul libretto trovate questa cifra, allora nemmeno voi siete al sicuro dall’accertamento. Conviene controllare subito e pagare il dovuto per non ritrovarsi a esser subissati da accertamenti e more su more – e non certo quelle di bosco.

Sei moroso e non lo sai, ecco chi riguarda questa tassa per gli automobilisti: c’è già da qualche anno

Stiamo parlando dell’Ecotassa, un contributo in denaro dovuto a veicoli che rientrano in certi parametri la cui vendita viene scoraggiata. Si sa che, infatti, è ormai favorito, tramite incentivi o sgravi, l’acquisto di veicoli con l’impatto ambientale più basso possibile.

L’ecotassa è stata istituita nel 2019 ed è rimasta valida fino al 2021, ma a molti è sfuggita del tutto. Questa veniva imposta sui veicoli comprati tra il primo marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 e immatricolati in Italia che presentassero emissioni di CO2 superiori a 160 g/km. Ecco dove potete controllare se il vostro veicolo rientri nei parametri – e quanto avreste dovuto e dovrete sborsare.

Ecotassa, tutti i dettagli sul pagamento: verifica se anche tu sei coinvolto

L’importo della tassa è diviso in scaglioni decisi a seconda delle emissioni di CO2 della macchina. Nello specifico le fasce definite dall’ecotassa sono le seguenti: 1.100 euro per veicoli con emissioni di 161-175 g/km; 1.600 euro per veicoli con emissioni di 176-200 g/km; 2.000 euro per veicoli con emissioni di 201-250 g/km; 2.500 euro per veicoli con emissioni di 251-290 g/km; 2.800 euro per veicoli con emissioni superiori a 290 g/km.

Se hai acquistato un veicolo e lo avete immatricolato nel periodo di tempo già descritto, per verificarne le quantità di emissioni ti basterà aprire il libretto di circolazione del veicolo e andare alla sezione V7. Non essendo stato inviato un avviso da parte dell’AdE, il proprietario del veicolo deve provvedere in modo autonomo al pagamento dell’ecotassa.

Se scoprite di rientrarvi non aspettate l’accertamento, pagate subito ed evitate la mora. Al contrario, se avete comprato o immatricolato l’auto in un anno diverso da quello indicato, allora potete dormire sonni tranquilli.