Truffa del ‘Mi piace’: ci cascano tutti sui social | Resti in mutande se fai questo errore

Utilizza i social con maggiori accortezze, se non vuoi ritrovarti nel bel mezzo di truffe: quella dei Mi piace è solo l’ultima.

Oramai, non c’è quasi più nessuno che non possiede un account su almeno un social. Dai più giovani ai più adulti, chiunque passa del tempo tra le pagine di Instagram, Facebook, TikTok. L’avere una sorta di doppia identità, un mondo virtuale nel quale rifugiarsi per sfuggire dai pensieri quotidiani, appartiene a più persone di quanto immagini.

Tuttavia, qualcuno potrebbe farsi prendere un po’ troppo la mano e potrebbe non riuscire più a distinguere i confini che delimitano la vita reale da quella dei social. Ciò che si nasconde dietro lo schermo, le foto, i post, i video, non sono altro che elementi una realtà alterata, creati per avere il consenso dei nostri seguaci.

Il Mi piace diventa, dunque, il mezzo con cui far sapere agli altri cosa pensiamo di loro, senza scrivere e viceversa. Purtroppo, dietro questo semplice gesto, che è diventato scontato e quasi automatico, si nascondono delle insidie che hanno a che fare con truffe davvero pericolose. Con l’ultima che è stata messa in piedi dai furbetti della rete, rimarrai in mutande. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Frodi online e truffe social

Tecniche sempre più raffinate vengono studiate per mettere in atto delle frodi online, con le quali adescare i più sfortunati ed estorcere loro del denaro. L’ultima, che sta facendo strage di malcapitati, riguarda proprio i social e i Mi piace, così tanto ambiti e desiderati da chi possiede un profilo che desidera far crescere e far conoscere a quanta più gente possibile. Alle volte, però, alcuni utenti sono così ingenui da non avvertire puzza di truffa, quando si imbattono in strane richieste.

Di recente, è stato diffuso il caso di una frode che prende le mosse da un’offerta di guadagni supplementari, grazie all’apposizione di semplici like su video di diverso genere. In genere, si riceve un messaggio WhatsApp da un fantomatico reclutatore, che propone dei guadagni extra con un solo click. Una volta che avrai messo i primi Mi piace, ti verrà chiesto di scaricare delle applicazioni di messaggistica e di iscriverti a determinati canali. Tutti questi passaggi dovrebbe farti avere un tornaconto economico, ma le cose non vanno esattamente come si pensa.

Un inganno a regola d’arte

Prima di credere alle parole di una persona che neanche conosci, pensaci due volte, perché i furbetti sono sempre dietro l’angolo e le truffe in cui puoi imbatterti sono a decine. Un semplice Mi piace può sembrare innocente, ma se questo si abbina alla richiesta di versamento di somme di denaro, con la promessa di un rimborso maggiorato, dovresti avere dei dubbi e tirartene indietro.

Con la speranza di arrotondare a fine mese, sempre più persone, specie i giovani, cadono vittime di queste frodi online. Così, si rischia di fare decine e decine di bonifici, perdendo importanti somme di denaro, senza riavere nulla in cambio. Una bella rogna per chi ha investito tutti i suoi risparmi in false speranze.