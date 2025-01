1 italiano su 3 non sta usando i Termosifoni: bravi loro che hanno capito tutto | Cosa comprare per copiarli

Abbandona i termosifoni e sostituiscili con dispositivi più efficienti: sempre più italiani stanno imparando il trucchetto per risparmiare.

Ci troviamo nel pieno periodo invernale e riscaldare la casa è la priorità di qualunque persona. Il freddo rende le abitazioni invivibili, sia per grandi che per piccini e, per questo, si cerca di puntare su una fonte di calore che sia il più funzionale possibile.

Peccato, però, che anche il risparmio è un fattore da dover prendere, necessariamente, in considerazione, se non vuoi ricevere bollette salate a fine mese. Uno dei sistemi di riscaldamento più comuni in assoluto sono i termosifoni, ma la loro convenienza non è così ovvia e scontata.

Per risparmiare, infatti, si deve tenere conto di moltissimi aspetti, come il tipo di abitazione in cui vengono installati o il clima del luogo in cui vengono utilizzati. In alternativa ai termosifoni, però, sappi che esistono dei dispositivi che stanno facendo impazzire proprio tutti. Riuscirai a trarne comunque dei benefici, ma in maniera più efficiente. Scopriamo insieme di che si tratta.

Stop termosifoni

A quanto pare, un italiano su tre avrebbe già deciso di scartare i termosifoni, sostituendoli con altri apparecchi, molto più convenienti. Difatti, i termosifoni sono meno complicati da gestire, rispetto a un termo camino ad esempio, ma non sono ugualmente in grado di diffondere il calore e di farlo durare più a lungo. Inoltre, se la casa non è isolata termicamente, ci sarà anche una dispersione di calore, che equivale a uno spreco di energia.

Per non dover più far fronte a questi problemi, gli italiani stanno trovando delle soluzioni pratiche e veloci. Quando parliamo di soluzioni pratiche, parliamo anche di soluzioni in grado di limitare i costi del gas in bolletta e le emissioni nocive nell’ambiente. Ma, uno dei vantaggi migliori di questo dispositivo sta nel fatto che può essere utilizzato anche in estate. Stiamo parlando proprio di lui.

L’alternativa più efficiente

Se sei stanco di dover utilizzare i termosifoni come fonte di calore e di non poter ottenere il massimo, allora devi scoprire anche tu tutti i vantaggi dei condizionatori. Dotati di motore inverter, questi dispositivi sono in grado di emanare aria calda, in inverno, grazie alla presenza di una pompa di calore. Ma, si tratta di un apparecchio reversibile, da utilizzare per tutto l’anno, in quanto consente anche di refrigerarti. Ovviamente, è pensato per gli ambienti indoor e agisce su ambienti piccoli.

Nonostante questo, viene scelto dalla maggior parte delle persone, specie se abbinato ai pannelli solari, che ti danno la possibilità di usufruire di energia elettrica più pulita, risparmiando di gran lunga sulla bolletta. Oramai, li trovi sul mercato con design semplici e moderni, perfetti per essere adattati a ogni arredamento, come il condizionatore Samsung AR 35, che riscalda e purifica l’aria di casa tua, contemporaneamente.