Nuovo Bonus 2025: sono in pochi i fortunati che riceveranno 450€ | La lista degli italiani che lo avranno

Non perdere la possibilità di ricevere un super bonus, nel nuovo anno: ecco chi potrà beneficiare dei 450 euro previsti.

Il nuovo anno è appena iniziato e potremmo dire che sia partito alla grande. Tante le aspettative per questo 2025, che porterà via qualche dispiacere e qualche delusione di troppo, vissuta nel 2024 e che ci aiuterà a credere in nuovi progetti da realizzare.

Fortunatamente, pare che anche il Governo abbia deciso di lanciare un’iniziativa solidale per i suoi cittadini. Dopo aver approvato la Manovra 2025, che comporta una serie di agevolazioni, dalla ristrutturazione della prima casa fino al bonus elettrodomestici, i vertici del Governo hanno deciso di lanciare un altro bonus.

Purtroppo, però, a riceverlo saranno solo pochi fortunati. Scopriamo insieme a chi spetteranno i 450 euro, così da verificare se è qualcosa che riguarda anche te oppure no.

Novità ghiotte per il 2025

Il bonus da 450 euro è solo una delle novità che appartengono a questo nuovo anno. Il 2025, infatti, sarà ghiotto di aiuti economici e di iniziative, indirizzati a diverse categorie di persone. In particolare, con il via definitivo alla Legge Bilancio 2025, sono state introdotte delle novità che riguardano la ristrutturazione delle prime case, al 50%, un aiuto economico per l’acquisto dei mobili, bonus psicologo, bonus per le famiglie, aiuti per mutui e affitti.

Insomma, il 2025 si prospetta un grande anno, sotto questo punto di vista. Il bonus da 450 euro, però, appartiene a un’altra legge ed è indirizzato a specifiche categorie di persone. In particolare, si tratta di una manovra che è stata definita con un contratto, firmato il 21 dicembre 2024 e che coinvolge Federturismo-Confindustria, AICA e i sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Vediamo, nello specifico, di cosa si tratta.

I beneficiari del bonus

Nel 2025, saranno i lavori del settore turistico a poter beneficiare di questo bonus di 450 euro. Il 21 dicembre 2024, infatti, è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dell’industria turistica. Dal 2025 al 2027, inoltre, questi dipendenti potranno godere di un aumento salariale pari a 200 euro lordi, distribuiti in 4 tranche. Rispetto ad altri contratti, infatti, questa categoria di lavoratori subiva un significativo gap.

Ora, grazie al nuovo accordo, il divario sarà colmato e le loro situazioni economiche saranno migliorate. Per questo, il bonus da 450 euro sarà, sicuramente, accolto a braccia aperte dai lavoratori, che potranno tirare un sospiro di sollievo, in un periodo così difficile e duro da attraversare.