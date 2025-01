Localizzare tuo figlio é semplicissimo: basta un’App che hai già sul cellulare | Lo sorvegli a distanza h24

Non perdere di vista tuo figlio, neanche per un attimo: grazie a questa applicazione, sarai sempre con lui.

La tecnologia, negli ultimi tempi, ha fatto passi da giganti e, ovviamente, la cosa ha avuto i suoi pro e i suoi contro. Per chi è in grado di sfruttarla nel migliore dei modi, però, questa è in grado di far godere di parecchi vantaggi. Di recente, infatti, si è diffusa la notizia che è possibile, persino, tenere sotto controllo il proprio figlio, anche a distanza di chilometri.

Ultimamente, i genitori fanno sempre più fatica a stare tranquilli, quando i propri figli escono di casa. Molti i fatti di cronaca che ascoltiamo dai telegiornali e che leggiamo sui giornali, per i quali ragazzini vengono coinvolti in risse e in fatti alquanto spiacevoli. Ovviamente, non è privandoli di uscire che si raggira il problema.

Perciò, si è cercato di trovare una soluzione efficiente ed efficace al tempo stesso, che non richiedesse grandi sforzi. E, questa soluzione potrà essere proprio a portata di mano, perché ti basterà scaricare un’applicazione sul tuo cellulare, nel caso in cui non la possieda già. Così facendo, potrai localizzare tuo figlio a distanza, 24 ore su 24, ovunque tu sia. Scopriamo insieme di che App si tratta.

Un’App semplice ed efficiente

Se starai pensando che per avere un risultato del genere dovrai incappare in chissà quale procedimento lungo e complesso, sbagli di grosso. Infatti, non dovrai fare altro che fare affidamento su un’applicazione che, quasi sicuramente possiedi già sul tuo smartphone o che, comunque, potrai scaricare in maniera gratuita. Si tratta di un’App molto utile ad altri scopi, che nasce con l’intento di agevolare gli spostamenti delle persone, ma che, in alternativa, si può utilizzare anche per localizzare un altro telefono.

In questo modo, sarai più tranquillo, perché potrai sapere dove si trova tuo figlio, ogni volta che lo vorrai. Dalla tua area personale dell’applicazione, potrai gestire tutto. Localizzare un cellulare è utile nel caso in cui si smarrisca o venga rubato, ma anche nel caso in cui il cellulare appartenga a un anziano o a un minore. Per trovare il telefono, ti basterà cliccare sulla voce Condivisione della posizione e, a quel punto, dovrai andare su Nuova condivisione, per tracciare il dispositivo in maniera veloce. Ecco qual è l’App in questione.

Localizza il dispositivo in un batter d’occhio

L’applicazione per localizzare il telefono di qualcun altro è Google Maps, adoperato già per verificare percorsi e strade, in auto, a piedi e, persino, con i mezzi. Oltre a essere un punto di riferimento per la guida, Maps è diventata anche un’App con funzionalità alquanto avanzate.

Così, sarà semplicissimo localizzare il cellulare e potrai farlo in un batter d’occhio. La cosa fondamentale è che il telefono sia visibile sul navigatore. Nell’elenco del dispositivo, potrai vedere tutti quelli connessi e quale sono stati tutti i loro ultimi movimenti.