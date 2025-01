Il sole e le temperature miti hanno i giorni contati: cerchiate questa data in rosso | Il grande freddo è in arrivo

Il cambiamento climatico non si arresta, ma per qualche tempo dimenticheremo il riscaldamento globale: arriva il grande gelo.

Il meteo di quest’anno ci sta concedendo una notte di Capodanno con delle temperature ancora accettabili che permettono di godersi l’aria della sera.

Sfortunatamente, però, sembra che questa mitezza climatica ci accompagnerà ancora per pochissimo. Le previsioni meteo sono ormai così avanzate da prevedere con una certa previsione anche il tempo atmosferico a distanza di una settimana.

Secondo gli esperti un grande cambiamento in termini di freddo è in arrivo tra qualche giorno, specie su alcune zone della Penisola. Ecco quali nel dettaglio: tira fuori la tuta da neve.

Settimana Bianca? Se hai scelto questi giorni per prenotare allora la fortuna ti assiste

Una tradizione riservata in genere ai più benestanti è proprio quella della settimana bianca, ovvero una settimana per sciare, mangiare e gustare cioccolata negli chalet di montagna con una atmosfera Natalizia. Sappiamo che tra le mete più costose c’è la famosa Cortina d’Ampezzo, destinazione di famiglie facoltose e davvero benestanti.

Il clima, comunque, cambia e non certo in funzione del denaro che si spende: la neve è prevista proprio nel giorno della Befana. Secondo gli analisti è possibile, infatti, che si formi un ciclone dal 7 al 10 Gennaio in grado di provocare un peggioramento con diffuse precipitazioni a partire dal Centro-Nord: ecco quale potrebbe essere la conseguenza di questo avvenimento.

Ciclone in arrivo: non è Pieraccioni, ma si tratta di precipitazioni

Il ciclone che potrebbe formarsi farà sì che, a causa delle temperature fredde, potremo assistere a un nuovo imbiancarsi delle pianure. Le temperature fredde saranno provocate a loro volta dal posizionamento dell’Italia, che si vedrà stretta tra il gelo da una parte e le perturbazioni atlantiche dall’altra. Ancora gli analisti stanno attendendo novità sulla stessa formazione del ciclone che porterebbe a questa catena di eventi.

Aspettate ancora, per voi che non andrete a Cortina, a prenotare per Campo Felice o località più vicine alle città e maggiormente pianeggianti: potrebbe essere inutile finché non giungerà la conferma di chi se ne intende davvero. Fattore fondamentale è il comportamento del Vortice Polare, che potrebbe arrivare a condizionare in maniera massiva il tempo atmosferico anche qui in Italia. Come il battito delle ali di una farfalla può provocare un tornado, allo stesso modo quanto accadrà al Polo ci raggiungerà sotto forma di neve.