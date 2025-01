Ryanair ‘regala’ i biglietti aerei: hai ancora pochi giorni per prenotare i viaggi | Preso d’assalto il sito ufficiale

Non privarti di un viaggio, proprio ora che Ryanair sta lanciando queste promozioni assurde: non perdere altro tempo e prenota.

Cosa occorre dopo una vacanza? Ovviamente, una vacanza per riprendersi dalla vacanza. Le feste, in fin dei conti, possono essere parecchio stressanti. Famiglie che si riuniscono, spese infinite da fare, tavolate da apparecchiare e menu immensi da preparare. Ogni festa è l’occasione giusta per avere parenti e amici al proprio fianco, ma ogni volta, quando arriva gennaio, ci sentiamo più sfiniti di prima.

Per questo motivo, sono sempre di più le persone che decidono di staccare la spina, prenotando un viaggio. Ovviamente, visto le grandi uscite di denaro, tra cibo, regali e quant’altro, si punta anche al risparmio. Non sempre è semplice come sembra, ma quest’anno potrebbe essere la volta buona.

Ryanair sta offrendo a tutti la possibilità di volare via con pochi spicci. Il sito sta andando in fumo, perché tutti stanno cercando di prenotare il proprio volo, approfittando delle magnifiche promozioni della compagnia aerea. Scopriamone di più insieme, così da non perdere questa occasione. Affrettati, sono gli ultimi giorni.

Prenota in anticipo le tue vacanze

Il 2024 è terminato da poco e già non si fa altro che pensare al 2025 e ai viaggi da fare. Proprio per questo Ryanair sta cercando di venire incontro alle esigenze di migliaia di persone, che hanno voglia di un po’ di relax o di avventura, ma che puntano al risparmio, mettendo a disposizione dei voli a prezzi davvero competitivi. Prenotando entro un certo limite di tempo, che ti riveleremo a breve, potrai goderti una vacanza da favola, senza spendere una fortuna.

Dalle destinazioni più vicine al nostro Paese a quelle più lontane, la compagnia aerea ti offre l’occasione di volare via, per un breve periodo di tempo e allontanarti dagli impegni, e dai pensieri quotidiani. Non c’è niente di meglio che preparare la valigia e riporci dentro solo tanta voglia di divertirsi. Scopriamo, però, quali sono le destinazioni soggette all’offerta e quali sono i prezzi dei biglietti più convenienti.

Promozione Ryanair

Il sito di Ryanair è preso d’assalto dagli utenti web, che hanno voglia di prenotare un viaggio, risparmiando, quindi non perdere altro tempo. Avrai la possibilità di scegliere una tra le destinazioni soggette alla promozione, fino al 31 gennaio 2025. Dopodiché, dovrai dire addio a questi prezzi incredibili. Una delle mete più ambite è Minorca, per coloro che stanno già pensando all’estate e che sono proiettati su questa splendida isola spagnola. Da Roma Fiumicino, fino all’aeroporto della Spagna, il volo ti costerà solamente 33,99 euro a tratta. Lo stesso prezzo che pagherai partendo da Brindisi, per atterrare all’aeroporto tedesco, per visitare la coloratissima Memmingen.

Coloro che hanno la possibilità di partire da Milano Malpensa, invece, potrebbero approfittare dell’offerta per raggiungere Marrakech. A partire da soli 30,74 euro, potrai camminare tra le strade di questa affascinante città del Marocco, dove i colori, gli odori e la gente del posto ti faranno sentire parte integrante del luogo.