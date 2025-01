Tim batte tutti: lo smartphone nuovo lo porti a casa con 3€ | Stanno esaurendo un fretta

Non perdere l’entusiasmante novità targata Tim: con meno di 5 euro, porti a casa uno smartphone da favola, scopri come.

Anche se le feste sono quasi passate e i regali sono stati già scartati, non perdere l’occasione per fare un dono a te stesso. Grazie a Tim, potrai portare a casa un nuovo smartphone a soli 3 euro. Uno dei più grandi gestori telefonici sta dando il meglio di sé, sfornando offerte e novità imperdibili.

Nessuno, però, avrebbe mai immaginato una tale iniziativa. Anche i clienti fidelizzati sono rimasti a bocca aperta, scoprendo una cosa del genere. Se hai voglia di scoprirne di più, vieni a vedere come fare a usufruire di questa magnifica promozione.

Ecco di che smartphone si tratta, ma soprattutto ecco ciò che si cela dietro questa offerta che sta facendo impazzire proprio tutti. Dopo aver acquistato regali per tutta la famiglia, ora tocca a te.

La promozione Tim

Oramai, gli smartphone appartengono proprio a tutti, a prescindere dalle generazioni. Sono sempre di più le persone che decidono di acquistare un cellulare più interattivo, che sappi venire incontro alle loro esigenze e che sappia mettere loro a disposizione applicazioni e sistemi operativi più intelligenti. Con uno smartphone, puoi collegarti con il resto del mondo e avrai una soluzione per ogni tuo problema, a portata di mano.

Per questo, Tim ha deciso di ideare un’offerta imperdibile per uno smartphone altrettanto accattivante, il Motorola G55, 5G e con capacità di memoria pari a 256 GB. Con TAEG e TAN al 0% e una soluzione da 30 comode rate mensili, questo dispositivo sarà tuo a un prezzo formidabile. Potrai anche procedere all’ordine online, direttamente sul sito della Tim, personalizzando il tuo finanziamento. Ma, è davvero possibile ottenere questo smartphone a soli 3 euro? Scopriamolo insieme.

Prezzi imbattibili per prodotti insuperabili

La Tim ha deciso bene di rendere protagonista della sua promozione un dispositivo che promette di essere leggero, funzionale, con prestazioni al di sopra la media. La Motorola, da anni, produce cellulari di ultima generazione, curati nei minimi dettagli. Ora che il mondo è diventato più smart, anche i suoi telefoni lo sono e hanno la possibilità di essere ancora più performanti.

La vera svolta, però, è che, scegliendo il finanziamento a 30 rate mensili, anziché quello a 24 rate, potrai portare a casa questo smartphone a soli 3 euro al mese. Una spesa minima, pari al prezzo di due o tre caffè. In questo modo, non ti peserà affrontare il costo del dispositivo, perché lo pagherai pian piano, un po’ per volta, senza dover effettuare il pagamento in una sola tranche.