Nuovi limiti ai contanti, ultimi giorni per fare quello che vuoi: da domani cambia tutto

Hai ancora pochissimo tempo per non dover rendere conto ai limiti del nuovo anno: queste le novità riguardo il denaro contante.

Il nuovo anno è iniziato e, come sempre, porterà con sé parecchie novità, su qualunque fronte, persino su quello dei pagamenti in contanti. Per il 2025, infatti, l’Europa ha previsto un grande cambiamento per ciò che riguarda gli importi massimi da poter tenere in considerazione.

Anche se sono sempre di più le persone che decidono di effettuare pagamenti e acquisti vari con il bancomat e carte di credito, anziché con denaro liquido, metà delle transazioni, secondo quanto riportato dal sito Money.it, sarebbe ancora effettuata con il contante. Si pensi, ad esempio, alle generazioni più anziane, che hanno poco dimestichezza con i mezzi elettronici e parecchia diffidenza nei confronti dei nuovi sistemi.

Tutto questo ricircolo di contanti, ha portato l’Europa a mettere dei freni e pare proprio che i nuovi limiti entreranno in vigore da gennaio. Dunque, siamo prossimi a scoprire quale sarà l’importo massimo da tenere in considerazione, per effettuare pagamenti.

La normativa europea 2025

L’Europa ha deciso di intervenire su questo fronte per evitare e contrastare fenomeni con l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. A partire dal primo gennaio 2023, il limite era stato fissato a 5.000 euro, per le transazioni in contante. Questa somma riguardava proprio tutti, a partire dalle imprese fino ad arrivare ai privati. La violazione della soglia prevista, poi, comportava sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 euro minimo.

Per prevenire maggiormente riciclaggio, evasione fiscale e finanziamento del terrorismo, però, l’Unione Europa ha deciso di intervenire nuovamente in materia, introducendo delle novità importanti per il 2025. Scopriamo insieme di cosa si tratta, così da non farci trovare impreparati e da conoscere già i limiti che dovremo rispettare.

I limiti da rispettare

Le nuove regole, come già anticipato, riguarderanno proprio tutti, sia privati che professionisti. Sarà obbligatorio utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per importi superiori ai limiti stabiliti, così da contrastare i flussi illeciti di denaro. Nel 2025, dunque, le autorità competenti avranno un maggiore controllo in questo campo e saranno implementati, anche, i sistemi di controllo incrociato tra banche, intermediari finanziari e autorità fiscali.

Il regolamento europeo, che è entrato in vigore nel luglio 2024, stabilisce un tetto massimo di 10.000 euro per i pagamenti in contante. Ogni Stato membro, però, ha il diritto di adottare limiti più restrittivi, come nel caso dell’Italia, che ha deciso di non superare la soglia già stabilita per l’anno precedente e corrispondente a 5.oo0 euro.