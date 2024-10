Meteo di fine ottobre, la Protezione Civile in allerta: previsto un nuovo crollo delle temperature ed il ritorno delle piogge intense

Dal caldo afoso al ciclone artico in pochi giorni: nelle prossime settimane sono previste piogge intense e venti gelidi

Dopo mesi trascorsi al mare a godersi il sole e l’acqua cristallina, è finalmente giunto l’autunno e migliaia di persone hanno accolto questa nuova stagione dai sapori intensi e dalle mille sfumature di rosso che creano un’atmosfera avvolgente e magica.

Nonostante il cambio di stagione, moltissime città d’Italia hanno goduto di temperature elevate e serate piacevoli, quasi come se l’autunno avesse tardato il suo arrivo. Soprattutto nel Sud del Bel Paese, il caldo continua ad essere il principale protagonista rendendo le giornate ancora piacevoli e serene.

La situazione metereologica è piuttosto anomala ed il clima mite sta sorprendendo la maggior parte degli italiani. Le principali spiagge della penisola sono ancora occupate da turisti e residenti che si godono l’ultimo sole di ottobre.

Le condizioni metereologiche, però, stanno per cambiare drasticamente. È necessario quindi prepararsi ad un abbassamento delle temperature e addirittura alla possibilità che arrivi un ciclone con piogge incessanti, mareggiate e forti venti.

Verso l’inizio dell’autunno

Le temperature al di sopra della media stagionale consentono ancora di svolgere attività all’aperto e di godersi le ultime giornate in memoria dell’estate. Nel Sud Italia, moltissime persone non hanno ancora abbandonato l’idea di trascorrere giornate al mare per godersi le temperature anomale che stiamo vivendo.

Tuttavia, questo clima inaspettato sta per volgere al termine. La situazione metereologica, infatti, sta per cambiare in modo repentino ed è bene prepararsi ad un notevole calo delle temperature in tutta la nazione. Soprattutto verso la fine di ottobre, si attende un freddo gelido e grandi mareggiate.

Allerta rossa: in arrivo temperature gelide e forti piogge

L’autunno è iniziato da un bel pò ma l’alta pressione che ha dominato il Mediterraneo in questi giorni ha evitato l’ingresso delle classiche perturbazioni autunnali. Una situazione che durerà ben poco e che alla fine del mese cambierà drasticamente. Le correnti fredde provenienti dall’Adriatico potrebbero coinvolgere principalmente le zone del Sud Italia e le isole, portando con sè il rischio di un ciclone mediterraneo.

Come riporta il sito web “meteogiornale.it“, il ciclone in arrivo potrebbe causare piogge torrenziali, venti tempestosi e addirittura violente mareggiate. Se le condizioni metereologiche si realizzano come previsto, potremmo assistere ad un cambio repentino delle temperature con probabili frane e allagamenti in molte aree d’Italia.