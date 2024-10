Se decidi di comprare questa macchina fai attenzione: è finita nel mirino dei ladri | In migliaia hanno già sporto denuncia

Secondo i dati registrati quest’anno sono 5 le auto più soggette ai furti in Italia: i modelli ambiti dai ladri automobilistici.

In questo 2024, ormai giunto ai suoi ultimi mesi, l’Italia ha registrato un notevole incremento dei furti d’auto. I dati del Ministero dell’Interno parlano chiaro: la situazione è in continua crescita, con le regioni più colpite come Campania, Lazio, Puglia e Lombardia che, insieme, rappresentano oltre il 70% dei furti totali.

Ma non tutte le automobili sono nel mirino dei ladri: le prescelte, infatti, devono rispettare standard specifici per essere ritenute ‘idonee al furto’. Queste caratteristiche sarebbero il principale motivo per cui alcuni modelli attirano irresistibilmente l’attenzione, mentre altri sembrano essere quasi invisibili.

Le auto più rubate nel 2024: tutto parte dalla richiesta di mercato

In questa classifica tutto fuorché rassicurante, partiamo dal quinto posto, dove troviamo la Smart For Two. Questa city car, perfetta per destreggiarsi nel traffico delle città italiane, è uno dei bersagli preferiti dai ladri. Le sue dimensioni ridotte la rendono facile da manovrare e, ahimè, anche da rubare.

Al quarto posto c’è la Lancia Ypsilon, molto apprezzata per il suo design elegante e compatto. Questa piccola bellezza è amata soprattutto dal pubblico femminile, ma la sua popolarità è un’arma a doppio taglio. Purtroppo, la facilità con cui i pezzi possono essere rivenduti sul mercato nero la rende un obiettivo privilegiato.

Salendo sul terzo gradino del podio, troviamo la Citroën C3. Questo modello ha visto un incremento delle vendite negli ultimi anni grazie alla sua versatilità e ai costi contenuti. Ma, come spesso accade, la sua diffusione la espone a un rischio maggiore di furti, specialmente nelle aree urbane.

Al secondo posto, ecco la Fiat 500. Nonostante le dimensioni contenute, questa icona nazionale attira l’attenzione dei ladri per la facilità con cui possono essere rivenduti i pezzi, nonché l’intera automobile.

Al primo posto tra le auto più rubate in Italia troviamo da diverso tempo la Fiat Panda. Questo simbolo di praticità all’italiana, è da anni l’oggetto del desiderio per i ladri, soprattutto al Sud Italia e in grandi città come Milano. La sua diffusione capillare e la facilità con cui può essere rubata e smembrata la rendono irresistibile. È quasi come se fosse l’auto ‘per tutti’, furti annessi.

Le auto meno rubate nel 2024 in Italia

In questo periodo sembrano non aver conquistato il mercato, ma se si cerca sicurezza, le auto elettriche sembrano essere la scelta migliore. A dimostrarlo è il fatto che nonostante i furti di veicoli elettrici siano in lieve aumento, restano ben al di sotto delle vetture a benzina e diesel.

I ladri sembrano evitarle, forse perché smontare un’auto elettrica è meno redditizio e l’infrastruttura di ricarica non è ancora così diffusa. Quindi, se si vuole stare tranquilli e avere una marcia in più contro i ladri, potrebbe valere la pena di considerare questa opzione.