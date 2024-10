Tiramisù, la ricetta di Damiano Carrara ha un ingrediente davvero particolare: così conquisterai anche i palati più esigenti

La ricetta originale di Damiano Carrara fa impazzire l’Italia intera: basterà aggiungere questo ingrediente

La cucina italiana è apprezzata nel mondo intero sia per la bontà di ogni piatto, ma anche per la creatività che caratterizza ogni prelibatezza. Il Made in Italy infatti è un marchio celebre a livello internazionale e che rappresenta i valori cardine della cultura italiana.

Il Bel Paese ha la fortuna di vantare chef di fama mondiale che riescono a reinterpretare i piatti tipici rendendoli gustosi ed innovativi. A partire dai primi piatti fino alla grande pasticceria, l’eccellenza italiana è in grado di conquistare anche i palati più esigenti.

Uno dei grandi pasticceri nazionali è Damiano Carrara che ha iniziato la sua carriera come bartender ed oggi è uno dei più conosciuti del panorama culinario italiano. Ha avviato diverse attività in tutto il mondo e nel 2015 ha partecipato al talent show Spring Baking Championship, classificandosi in seconda posizione.

In Italia raggiunge la popolarità due anni più tardi grazie alla partecipazione a Bake Off Italia – Dolci in forno in qualità di giudice. Ancora oggi partecipa a moltissimi programmi televisivi che l’hanno reso una vera star della pasticceria.

La passione di Damiano Carrara

“Ricette belline, passione per il lavoro e amore per la famiglia” è il motto di Damiano Carrara, un pasticcere professionista che ha raggiunto la popolarità nel mondo intero grazie alle sue ricette “da mangiare con gli occhi”. Come riporta il sito web “lacucinaitaliana.it“, il dolce preferito da Damiano è proprio il Tiramisù.

Il pasticcere ha ammesso: «È il primo dolce che mi ha portato ad amare la pasticceria, che mi ha avvicinato a questo magico dolce mondo. Ne mangerei un laveggio, come dicono qui in Toscana. Significa che ne mangerei davvero sempre, senza mai stancarmi».

L’ingrediente particolare di Damiano Carrara

Damiano Carrara, pasticcere di fama mondiale, ha condiviso la sua ricetta speciale per realizzare un tiramisù da sogno. Per iniziare è necessario preparare i biscotti montando 6 uova, un pizzico di sale, scorza di limone e circa 75g di zucchero ed aggiungendo circa 105g di farina setacciata. Il composto dovrà essere cotto a 180° in forno ventilato per circa 10 minuti e si otterranno degli squisiti savoiardi che saranno bagnati con il caffè espresso.

Per la mousse al mascarpone, il suo ingrediente particolare, è necessario montare 6 tuorli. Contemporaneamente si può portare a bollore 35g di acqua e 100g di zucchero che verranno versati lentamente sui tuorli montati. In un’altra ciotola bisogna ammorbidire 250g di mascarpone con 135g di panna liquida e 1 bacca di vaniglia. Dopo aver mescolato il tutto con una frusta a mano, si può unire la gelatina sciolta a bagnomaria a temperatura ambiente e procedere ad assemblare il tutto.