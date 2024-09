Mezzi pubblici: se rientri in questa categoria hai diritto ad un super sconto | Viaggiare non è mai stato così economico

Pochi i requisiti per rientrare in questa categoria per la quale è prevista una agevolazione che riguarda l’uso dei mezzi pubblici.

Nel corso degli anni viaggiare con i mezzi pubblici nelle grandi città è diventato davvero costoso: basti pensare a una metropoli come Roma, dove i biglietti dell’autobus e della metro sono passati da un euro a un euro e cinquanta e oggi sono giunti a ben due euro.

La situazione è davvero disastrosa, soprattutto considerando il fatto che l’efficienza e anche la diffusione delle linee metro e autobus non sono sempre ideali in città – e non solo, è un problema relativo anche alle zone rurali.

Potersi spostare autonomamente anche senza possedere un mezzo proprio, che prevede una serie di ingenti spese, è un diritto di ogni cittadino. Per questo motivo il governo ha voluto almeno dare la possibilità ad alcune categorie di sfruttare una importante agevolazione.

Si tratta di alcune tariffe agevolate riservate agli anziani, pertanto il requisito da possedere in questo caso è di tipo puramente anagrafico: ecco come ottenere gli sconti per i mezzi pubblici.

Sconti per gli over, come ottenerli

La scelta di concedere alcuni sconti e agevolazioni agli over 60 per quanto riguarda i biglietti per spostarsi con i mezzi pubblici coincide con la loro necessità di potersi spostare anche senza una macchina. Infatti dai 50 anni il rinnovo della patente è richiesto ogni cinque anni, e alcune persone potrebbero, con l’avanzare dell’età, non sentirsela più di guidare.

Dunque, generalmente, spostarsi con il bus, il tram, la metropolitana e in generale con i mezzi pubblici urbani è meno dispendioso per gli over 60 – ogni città, comunque, ha le sue regole. Ma le agevolazioni per gli over non finiscono qui in tema trasporti.

Tanti gli sconti per i trasporti riservati agli over

In genere, specie quando si tratta di compagnie grandi di livello nazionale, gli over sessanta ricevono sconti anche quando devono acquistare biglietti per traghetti per le isole italiane e per i treni. Insomma, spostarsi dopo i 60 anni diventa davvero economico: non regalare i soldi alle compagnie di trasporto e richiedi uno sconto se possiedi questo requisito anagrafico.

Tutto questo è possibile grazie al cosiddetto bonus anziani, che riguarda non solo i trasporti ma molte altre aree dei servizi per le persone, come quelli relativi alla sanità, al canone Rai e al digitale terrestre, alla tassa rifiuti e persino al veterinario.