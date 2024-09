Riscaldamento in casa: così puoi risparmiare anche centinaia di euro | Ti servono solo questi documenti ed è fatta

L’inverno si avvicina e la preoccupazione per le bollette è altissima: ecco come riscaldare casa in modo economico.

Con l’inverno alle porte e i numerosi eventi catastrofici che si sono susseguiti negli ultimi anni, le persone sono assai preoccupate per quanto riguarda il riscaldamento della propria abitazione.

La maggioranza dei cittadini italiani, infatti, ha una caldaia a gas con termosifoni collegati, e sappiamo quanto il costo del gas sia soggetto a oscillazioni anche imponenti che un paio di anni fa sono persino culminate in rabbiose proteste nelle piazze da parte di privati e titolari di attività che si trovavano impossibilitati a pagare somme così alte.

Nei periodi autunnali, dunque, l’ansia per l’arrivo della bolletta è davvero alle stelle e molti si mettono alla ricerca di altri metodi di riscaldamento che possano evitare lo sborso di centinaia di euro al mese.

Proprio in questi giorni c’è una possibilità incredibile per tutti: si tratta dell’acquisto di una stufa che può rendere il nostro inverno decisamente più economico. Se si scavalla settembre, però, i costi di acquisto iniziano a diventare davvero proibitivi.

Stufa a pellet: grandi vantaggi se l’acquisti ora

La stufa a pellet sfortunatamente non presenta un bonus governativo dedicato, ma è possibile portarla in detrazione grazie alla dichiarazione con il modello 730.

Questo è il periodo ideale per acquistare la stufa a pellet in quanto i prezzi tendono in genere a lievitare quanto più ci si avvicini alla stagione fredda, in cui in genere i consumatori si ricordano di procedere a questo importante acquisto.

Pellet, tutti i costi attuali

Se sei in grado di affrontare una spesa relativamente contenuta oggi, la ammortizzerai in pochissimo tempo nel corso della stagioni autunnali e invernali, visto che riscaldare l’ambiente sarà davvero economico. Nello specifico, le stufe a pellet presentano costi che vanno dagli 800 euro fino a superare i 2.500 euro per un prodotto di buona qualità.

Come già accennato, anche il periodo di acquisto è assai rilevante. Bisogna inoltre considerare che l’acquisto di una stufa a pellet rientra in diverse misure, dall’Ecobonus al Bonus Ristrutturazione fino al Bonus mobili. Per poter accedere agli sconti previsti da questi due bonus è necessario procedere all’acquisto della stufa a pellet con un metodo di pagamento tracciabile e, inoltre, il modello acquistato dovrà essere conforme ai requisiti di efficienza energetica previsti dalla legge. Questo è il momento ideale per approfittarne e procurarsi un mezzo economico per il riscaldamento.