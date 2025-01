Multe per alta velocità: con questo trucchetto non ne dovrai pagare più nessuna | Ti basta una semplice app

Un piccolo trucchetto per non ricevere più multe salatissime: basta una semplice app per evitare sanzioni severe

Con il nuovo Codice della Strada la situazione è cambiata per migliaia di automobilisti che non rispettano le disposizioni previste dalla legge.

Le sanzioni sono più severe e c’è zero tolleranza per chi non rispetta i limiti, con conseguenze gravi per chi è sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcool.

Tuttavia, il Codice punisce anche chi non rispetta i limiti di velocità con sanzioni che arrivano fino alla sospensione della patente.

L’obiettivo delle Autorità e del Governo è quello di garantire una maggiore sicurezza stradale sia per gli automobilisti che per i pedoni.

Le sanzioni previste per eccesso di velocità

Dal 14 dicembre 2024 è stato introdotto il nuovo Codice della Strada che prevede sanzioni più rigide per coloro che non rispettano i limiti imposti dalla legge. Le multe per eccesso di velocità sono notevolmente aumentate e le Forze dell’Ordine adoperano diversi strumenti per rilevare l’andamento delle vetture.

L’autovelox, ad esempio, è in grado di rilevare in tempo reale la velocità delle automobili e per coloro che superano di 10km/h il limite imposto, è prevista una multa da 42€ fino a 172€. Nei casi più gravi, ovvero per chi supera di 60 km/h il limite di velocità è prevista una multa che va oltre i 3 mila euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Un piccolo trucchetto per evitare sanzioni per eccesso di velocità

Con le nuove leggi sul codice della strada, le sanzioni per le infrazioni sono diventate molto più severe e anche i controlli delle Forze dell’Ordine sono più frequenti. Tuttavia, per evitare di ricevere le multe per eccesso di velocità esiste un piccolo trucchetto che consente di ricevere delle notifiche sulla presenza di autovelox e di controlli da parte delle autorità competenti. Come riporta il sito web “fanpage.it“, per i dispositivi Android basta scaricare dal Play Store l’applicazione “TomTom AmiGO“.

Attivando l’opzione Sovrapposizione, si potrà utilizzare l’app nello stesso momento in cui si avvia anche Google Maps ricevendo delle notifiche sulla presenza di autovelox. Il procedimento per usare questa funzionalità è molto semplice e dopo aver scaricato l’applicazione è necessario abilitare la localizzazione dello smartphone e le indicazioni vocali. Sull’app dovrete cercare la sezione “Modalità mappe” e selezionare le opzioni di sovrapposizione. Alla voce “consenti la visualizzazione su altre app” sarà necessario impostare l’opzione ON. Attivando Google Maps, riceverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla presenza di autovelox.