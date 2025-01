Meteo, dopo il gelo tornano le temperature miti ma attenzione al fine settimana: attesa una nuova svolta

Se pensavi di fare un weekend fuori porta con il sole invernale allora ecco che arriva la giusta opportunità: addio basse temperature.

Quanto conta il Meteo quando decidiamo di programmare una attività per il weekend? Senza dubbio dipende da ciò che vogliamo fare: ad esempio, se pensiamo a un pomeriggio al cinema, questo è ideale anche quando la temperatura è particolarmente bassa o sono previste precipitazioni.

Al contrario, quando abbiamo necessità di staccare per uno o due giorni e recarci in un luogo in prossimità della città, probabilmente il tempo atmosferico gioca un ruolo importante.

Se la fine delle vacanze natalizie, infatti, ci porta al famoso Blue monday, nella consapevolezza che bisognerà attendere Aprile con una pausa consistente, nei weekend ci si può organizzare.

L’idea di pensare e dedicarsi unicamente al lavoro in questi mesi può risultare davvero insopportabile. Grazie alle previsioni del tempo, sempre più accurate in virtù dell’utilizzo di nuove tecnologie, siamo in grado di organizzare il weekend perfetto fuori porta.

Ecco in quale weekend potrete approfittare del bel tempo

Le ultime settimane sono state caratterizzate da un tempo piuttosto scostante, con temperatura in consistente abbassamento e precipitazioni più o meno consistenti. Giungono in soccorso, comunque, le informazioni offerte dal Centro Meteo Italiano, che annunciano anche questa settimana il ritorno delle correnti atlantiche sull’Europa.

Invece, la situazione potrebbe cambiare in modo consistente proprio nella giornata di venerdì 24 gennaio. In questa giornata, infatti, potremo assistere alle conseguenze dell’espansione di un campo di alta pressione di matrice azzorriana verso il Mediterraneo centro-occidentale, per poi spostarsi verso il Mediterraneo centrale e i Balcani. Ecco che cosa significa per il prossimo weekend.

Addio corrente Atlantica, per ora ci culliamo in un campo di alta pressione dalle Azzorre

L’alta pressione porterà a un netto miglioramento del tempo atmosferico in quasi l’intera Penisola. Di conseguenza, se avete voglia di fuggire dalla città per un paio di giorni, da venerdì a sabato il meteo ce ne dà l’opportunità, regalandoci un clima mite con tempo per lo più asciutto su tutta l’Italia tra venerdì e sabato ed anche cieli soleggiati.

Per quanto riguarda la domenica, la situazione potrebbe mutare al Nord Italia con piogge, temporali e neve sulle Alpi, mentre se ci troviamo nel centro o nel sud Italia ci potremo godere una ulteriore giornata di sole. In generale, le temperature vedranno un aumento dai 3 ai 5 gradi.