Noto marchio ritira il prodotto più amato a Natale: “Allergeni non dichiarati” | Cosa fare se presente in dispensa

Il noto brand di dolciumi ritira questo prodotto amato da tutti: può essere rischioso per la salute delle persone

Il Natale è alle porte e migliaia di persone non aspettano altro che assaporare le prelibatezze di questo periodo e delle tradizioni tramandate nel corso delle generazioni.

Il pandoro ed il panettone sono sicuramente i dolci tipici a cui difficilmente si può rinunciare, sia che si tratti di prodotti artigianali che industriali.

Moltissimi brand di dolciumi realizzano, infatti, dolci squisiti che popolano le tavole degli italiani nel mese di dicembre.

Tuttavia, è da poco giunto un avvertimento per migliaia di consumatori e che riguarda un prodotto amato sia dai bambini che dagli adulti.

Noto brand richiama un prodotto tipico natalizio

Il periodo natalizio è amato non solo per le tradizioni religiose e l’atmosfera magica, ma anche per le bontà culinarie che occupano le tavole degli italiani. Tuttavia, nei giorni scorsi un noto brand di dolciumi ha dovuto richiamare un prodotto molto amato.

Può capitare che alcuni prodotti commerciali vengano contaminati da agenti esterni oppure che presentino allergeni non dichiarati nell’etichetta. In questi casi è fondamentale tutelare la salute dei consumatori poichè i rischi possono essere anche molto gravi.

Il ritiro del prodotto: “Allergeni non dichiarati”

Un famosissimo brand di dolciumi ha richiamato un prodotto molto apprezzato soprattutto nel periodo natalizio. Si tratta del “Profiteroles – prodotto da forno” che potrebbe essere dannoso per la salute delle persone. Il noto brand Bauli ha deciso di ritirare un lotto di questo dolce per tutelare i consumatori da potenziali rischi.

L’allarme è stato sollevato dopo una segnalazione ricevuta da un fornitore che ha prontamente evidenziato la presenza di alcuni allergeni non riportati sull’etichetta. Si tratta di un’informazione che, per tutti coloro che sono allergici agli arachidi, potrebbe fare la differenza. Il lotto in questione è il LT452V nella confezione da 820 grammi, con scadenza il 30-04-2025 e prodotto nello stabilimento di Castel D’Azzano (Vr).

Come è riportato dal sito web “ilsalvagente.it“, Bauli ha precisato: “L’Azienda precisa che il richiamo del prodotto è dovuto alla segnalazione ricevuta, in data 10 dicembre, da un Fornitore che ci ha informato, circa la potenziale presenza di allergene in tracce su alcuni lotti di materia prima. In quanto estraneo alla nostra produzione, tale allergene non è dichiarato in etichetta. Pertanto l’Azienda ha agito tempestivamente, attuando tutte le procedure previste dalle norme vigenti in un’ottica di massima responsabilità e trasparenza”. L’azienda, dunque, informa i consumatori che hanno già acquistato questo prodotto di non consumarlo e di riconsegnarlo al punto vendita.