Per chi soffre di questa patologia cambia tutto: puoi richiedere l’esenzione | Le spese mediche non saranno più un problema

Fai attenzione a questa novità del sistema sanitario nazionale: ecco come cambieranno le esenzioni se soffri di questa patologia.

Negli ultimi anni, la storia delle esenzioni mediche ha fatto discutere un pò tutti. Il sistema sanitario nazionale è in continuo movimento, per cercare di trovare il giusto compromesso e diventare più inclusivo.

L’aumento dei costi della sanità ha portato, sempre più famiglie, a dover fare i conti con un accesso difficoltoso alle cure mediche. Fortunatamente, di recente, il Ministero della Salute ha introdotto nuove esenzioni, indirizzate a chi soffre di determinate patologie.

Questo, per tanti, è un passo verso un sistema più equo, che permette quasi a chiunque di accedere a cure che, altrimenti, avrebbero gravato troppo sulle spese familiari. Scopriamo insieme di che patologia si tratta.

Chi può chiedere l’esenzione

Le esenzioni dal ticket riescono a garantire il fatto che nessuno venga privato delle cure necessarie, per via di difficoltà economiche. Per alcune patologie più gravi, lo Stato ha deciso di prevedere l’esenzione totale o parziale da quel pagamento del contributo, che ogni cittadino dovrebbe pagare per poter accedere a determinate prestazione.

Tra le nuove patologie che potranno godere di esenzione, ci sono le malattie croniche, come il diabete di tipo 1 e 2, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, come la broncopneumopatia cronica ostruttiva e alcune forme di cancro. Si tratta di malattie alquanto compromettenti, per la salute umana, che richiedono costanti esami, visite e accertamenti, spesso molto costosi.

Nelle nuove esenzioni, inoltre, si è deciso di includere anche alcuni disturbi legati alla salute mentale, come depressione maggiore, disturbo bipolare, schizofrenia. Sicuramente, è un grande passo avanti per coloro che, per anni, si sono sentiti presi poco in considerazione, solo perché soffrivano di una malattia non visibile a occhio nudo. La cura della personalità, della propria anima, è tanto importante quanto la cura del corpo. Vediamo insieme come richiedere la tua esenzione.

Come richiederla

Se soffri di una di queste patologie, che sia fisico o mentale, devi informarti dell’esenzione presso la ASL di competenza. In genere, è richiesto di presentare la documentazione medica che attesti la condizione patologica per la quale fai richiesta di esenzione. Il tuo medico di fiducia saprà darti i giusti consigli per non perdere le tue possibilità di risparmio.

Fai ben attenzione, però, perché le esenzioni non sono sempre uguali, ma sono soggette a leggi e cambiamenti, quindi è sempre bene informarsi, prima di compiere un determinato passo. Rimani aggiornato e scopri se la tua condizione rientra o meno tra quelle esenti, così da poter godere dei tuoi privilegi.