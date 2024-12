Dieta prima di Natale: alla sera solo questo per 7 giorni | Per le feste potrai mangiare ciò che vuoi

A Natale, mangia senza sensi di colpa: con questa dieta, arriverai in forma alle feste e potrai concederti qualsiasi sgarro.

Finalmente sta arrivando uno dei periodi più attesi per tutto l’anno, da grandi e piccini, ovvero il Natale. Durante questa festività, le famiglie si riuniscono attorno a tavole imbandite e il buon cibo la fa da padrone.

Chi è attento alla linea, però, vive questi giorni con più ansia, perché teme di poter mettere dei chili in più, solo per qualche peccato di gola. Fortunatamente, però, abbiamo la soluzione che fa per te. Se vorrai mangiare tutto ciò che desideri, a Natale, dovrai seguire una sorta di dieta nei giorni precedenti.

In realtà, non si tratta di nulla di restrittivo e di misero, ma solamente di una piccola accortezza per la sera. Mangiando questo piatto, per sette giorni, per cena, ti sentirai più leggero e preparerai il tuo corpo alle grandi abbuffate. Ecco di cosa si tratta.

A Natale, butta via la bilancia

I giorni di festa devono essere vissuti a pieno, con serenità e leggerezza. Se hai voglia di una fetta di panettone in più, non privartene, perché basterà, semplicemente, prestare attenzione all’alimentazione qualche giorno prima. Se segui abitudini sane per tutto l’anno, non saranno di certo una o due settimane a rovinare il tuo lavoro.

Oltretutto, sostituendo alla tua solita cena questo piatto, per soli sette giorni prima delle feste, arriverai al Natale più in forma e pronto a mangiare ciò che vuoi. Una portata nutriente, completa e, soprattutto appetitosa. Difatti, non ti proporremo una preparazione triste e senza alcun sapore, bensì un piatto semplice da fare, che scalderà le tue serate invernali. Scopriamo insieme tutti i passaggi salienti per farlo a casa.

Una calda ricetta

D’inverno, non c’è niente di meglio che gustare un piatto caldo, che nutre e riscalda. Questa che ti mostreremo ora, è la ricetta perfetta per le tue cene prefestive. Si tratta di una golosa vellutata di porcini o, in alternativa, di champignon. Per realizzarla, ti basteranno funghi, patate, porro, brodo vegetale, latte, olio, sale e pepe.

Dopo aver preparato il tuo brodo vegetale e aver fatto cuocere sia i funghi che le patate, potrai aggiungere del latte per rendere il composto più cremoso e frullare il tutto. Se la consistenza risulta troppo compatta, puoi aggiungere altro brodo. Una volta che avrai raggiunto la consistenza che più preferisci, non ti resta che decorare la vellutata con qualche funghetto e servirla ancora calda, a tavola.