Il via libera è arrivato: migliaia di donne potranno richiedere il nuovo bonus | Non dimenticare questo documento o resti fuori

Arriva il bonus dedicato alle donne: di seguito i dettagli sui documenti da presentare e sulle modalità di richiesta

Il costo della vita in aumento non è l’unica ragione che può spiegare la crisi economica che siamo costretti ad affrontare. Ci sono anche una serie di fattori globali che peggiorano la condizione generale.

Le guerre, l’insoddisfazione lavorativa o la recente pandemia globale hanno sicuramente contribuito a rallentare l’economia del Paese.

Migliaia di famiglie si trovano ad affrontare la povertà ed una delle motivazioni principali riguarda la diseguaglianza economica.

Il malcontento generale è in continua crescita e la crisi economica ha colpito soprattutto le categorie più vulnerabili, come le donne oppure le famiglie con un reddito basso.

I sostegni da parte del Governo

La situazione economica in Italia è piuttosto drammatica e migliaia di persone faticano addirittura a sostenere le spese di prima necessità. Come abbiamo anticipato, esistono alcune categorie di cittadini che hanno bisogno di un sostegno da parte dello Stato per affrontare questa condizione critica.

Fortunatamente esistono moltissimi incentivi e agevolazioni che mirano a risollevare la condizione finanziaria delle persone in difficoltà. In particolare, il Governo ha sbloccato i fondi per il “Reddito di libertà“, ovvero un bonus che è destinato ad alcune categorie di donne.

Il nuovo bonus pensato per migliaia di donne in difficoltà

Il Governo ha finalmente sbloccato i fondi per il “Reddito di libertà“, un sostegno pensato per le donne che vivono una situazione di grande difficoltà non solo economica. Si tratta di un assegno che può arrivare fino a 500 euro al mese ed è pensato per le donne vittime di violenza che sono seguite dai centri antiviolenza. Il reddito era stato varato dal Governo Conte nel 2020 e lo scorso anno è stato rifinanziato dal Governo Meloni.

Secondo quanto è stato dichiarato dal Sole24ore e riportato dal sito web “fanpage.it“, il decreto che a breve verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale riporta le condizioni necessarie per beneficiare del sostegno. Il reddito può essere erogato per un massimo di 12 mesi consecutivi e può essere richiesto dalle donne che si sono allontanate dai propri compagni violenti.

La domanda deve essere compilata utilizzando l’autocertificazione fornita dall’Inps a cui sarà necessario allegare anche una dichiarazione compilata dal centro antiviolenza e dai servizi sociali. Questo documento dimostrerà che la donna richiedente ha un urgente bisogno del reddito di libertà per favorire la sua emancipazione. Il decreto prevede che coloro che avevano già fatto domanda ma è stata respinta a causa della mancanza di fondi avranno la priorità sulle altre partecipanti.