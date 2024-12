Formaggio come eccellenza italiana ma questi tre sono i migliori: gli esperti li hanno inseriti in una speciale classifica

Secondo la classifica mondiale, questi tre formaggi italiani sono delle vere eccellenze: un vanto per il Bel Paese

Tradizione, cultura, condivisione, amore e diversità sono i fattori che rendono la cucina italiana un vero patrimonio a livello mondiale.

L’Italia si contraddistingue per la semplicità degli ingredienti, ma anche per la varietà di pietanze che si possono realizzare con pochi prodotti genuini.

Basti pensare alla passata di pomodoro, alla famosissima pizza, ai risotti e moltissime altre prelibatezze che vengono riproposte nel mondo intero.

Una delle eccellenze italiane sono sicuramente i formaggi. La tradizione casearia viene tramandata nel corso dei secoli e ancora oggi, rappresenta la ricchezza gastronomica del Bel Paese.

La classifica degli esperti parla chiaro: l’Italia è in cima

Ancora una volta l’Italia si contraddistingue per la qualità dei suoi prodotti. In particolare, secondo una classifica decretata dal World Cheese Awards 2024, tre formaggi italiani sono considerati una vera eccellenza nazionale riconosciuta dal mondo intero.

L’evento si è tenuto a Viseu, in Portogallo, ed ha visto l’Italia protagonista assoluta della manifestazione. Ben tre formaggi italiani si sono classificati nelle prime 15 posizioni della prestigiosa classifica mondiale. Un grandissimo risultato che è fonte di orgoglio per ogni italiano.

I tre formaggi migliori al mondo

In occasione del World Cheese Awards 2024, l’Italia è stata premiata per l’alta qualità dei suoi prodotti caseari. In particolare, tre tipologie di formaggi si sono classificati ai primi posti. Come riporta il sito web “initalia.virgilio.it“, uno dei formaggi più buoni al mondo è il Pecorino Bislacco al rum e tabacco che viene prodotto ad Amatrice dall’azienda F.lli Petrucci. Questo prodotto si è guadagnato il sesto posto nella classifica mondiale ed è realizzato con latte d’ovino che, una volta giunto a maturazione, viene affinato con il rum e ricoperto dalle foglie del tabacco Kentucky.

Il secondo prodotto caseario a conquistare la classifica mondiale è il Blugins, prodotto dall’azienda veneta La Casearia di Carpenedo. Si tratta di un formaggio con latte vaccino affinato in Roby Marton Gin e una miscela di spezie, pensato per essere associato ad un buon cocktail. A completare il tris c’è il Tatie, un formaggio erborinato ottenuto dalla lavorazione del mascarpone e vermouth insieme al formaggio.

L’Italia, inoltre, ha ricevuto i 5 Super Gold per il Parmigiano Reggiano. Il primo posto della classifica mondiale è stato attribuito al Queijo de Ovelha Amanteigado, un prodotto caseario portoghese. A seguire ci sono due formaggi svizzeri: Tea Fondada e Alpenhorn Mifroma.