Follia Euronics: 3 elettrodomestici dei sogni sono tuoi con pochi spicci | C’é persino la TV da 55 pollici

Per questo Natale, scegli Euronics e godi degli incredibili sconti che trovi in negozio: elettrodomestici a poco prezzo.

Ogni anno, chi è appassionato di elettrodomestici e vuole avere sempre l’ultimo modello, in casa, attende con ansia il periodo del Black Friday, per poter godere di sconti maggiori. Quest’anno, però, Euronics ci stupisce e prolunga il sotto costo, fino a Natale.

A partire dal 13 dicembre, fino al 24, potrai acquistare dei prodotti di qualità a prezzi stracciati. Non perdere l’occasione di fare o di farti un bel regalo. Scommetto che costi così bassi non li hai mai visti, quindi affrettati e scegli l’elettrodomestico che fa per te.

In particolare, ce ne sono tre che potrai acquistare a pochi spicci e che daranno un valore aggiunto alla tua abitazione. Vieni a scoprire la magnifica TV da 55 pollici e il resto delle offerte Euronics. Avrai l’imbarazzo della scelta.

La magia del Natale, con Euronics

Euronics, quest’anno, ha deciso di farti un grandissimo regalo, mettendo a tua disposizione degli sconti davvero ghiotti. Fino a esaurimento scorte, infatti, i clienti potranno godere del sotto costo, che dà la possibilità di acquistare prodotti a prezzi mai visti prima. Ovviamente, ogni punto vendita può gestire le offerte a suo modo, ma, nella maggior parte dei casi, ci sono promozioni comuni che fanno venire l’acquolina in bocca.

In particolare, potrai trovare la televisione 55 pollici LG a soli 499€, anziché 899 euro. Il 44% di sconto su una Smart TV in 4K, QNED. Un vero gioiellino da mettere in salotto o in camera da letto, bella esteticamente ed efficiente a livello tecnico. Ma, non finisce qui, perché Euronics sta facendo prezzi folli e mette in offerta anche altri elettrodomestici. Scopriamo insieme quali.

Le offerte pazze di Euronics

Qual è uno degli elettrodomestici che non può assolutamente mancare in casa? Ovviamente, il frigorifero. Con Euronics, potrai acquistarne uno targato Hisense, a soli 999 euro, al posto di 1.499 euro. Con uno sconto del 33%, potrai avere un frigo multidoor, in cui impostare la temperatura a seconda del cibo che dovrai conservare in quel momento.

Inoltre, con uno sconto del 38%, potrai avere la fantastica lavatrice Whirpool, che, anziché 649 euro, ti costerà solamente 399 euro, 10 kg, classe A. Se dovessi avere bisogno di una meno capiente, trovi anche la Candy, 7 kg, a soli 329 euro, scontata del 40%. Come vedi, Euronics ti dà la possibilità di accedere a degli sconti mai visti prima, in previsione del Natale, dove un regalo è sempre ben gradito. Non perdere altro tempo e scopri le offerte del punto vendita Euronics più vicino a te.