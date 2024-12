Maglie di Lana: c’è solo un metodo che non le fa infeltrire | Le nonne lo fanno da sempre

Se sei stanco delle maglie di lana infeltrite, scopri il segreto delle nonne: con il loro trucchetto infallibile è impossibile sbagliare.

Le maglie di lana, in inverno, sono un vero must, peccato, però, che è difficile mantenere la loro morbidezza e la loro bellezza a lungo. Questo materiale è prezioso e ti tiene caldo per anni, ma richiedono cure particolari se vuoi sfruttarli il più possibile. Spesso, infatti, basta poco per rovinare la qualità della lana e danneggiare il maglione per sempre.

Fortunatamente, abbiamo scoperto un trucchetto infallibile, utilizzato anche dalle nonne, che ti permetterà di mantenere i tuoi capi in un buono stato, stagione dopo stagione.

Impara a trattare la lana, dal lavaggio fino all’asciugatura e dimentica quelle maglie infeltrite, che di morbido non hanno più nulla. Con queste piccole accortezze, potrai salvare il tuo guardaroba invernale.

Come trattare la lana

Una maglia di lana può danneggiarsi per due motivi in particolare: il lavaggio e l’asciugatura. Se decidi di lavare i tuoi capi in lavatrice, anziché a mano, accertati di impostare un lavaggio specifico per lana. Qualora il tuo elettrodomestico ne sia sprovvisto, l’importante è che tu scelga un ciclo con acqua fredda, che non superi i 30 gradi. Una temperatura troppo alta dell’acqua rischia di infeltrire le fibre del tessuto, rovinando i tuoi maglioni.

Inoltre, cerca di utilizzare detersivi più delicati, pensati proprio per la lana. Evita la centrifuga, che non si addice proprio a questo genere di tessuto e, se decidessi di lavare a mano i tuoi indumenti, ricorda di non torcerli per rimuovere l’acqua in eccesso. Basta davvero poco per danneggiare questo materiale, così come basta poco per stare attenti e trattarlo a dovere. D’altronde, anche le nonne ce lo insegnano e ci dicono di stare attenti, soprattutto, alla parte dell’asciugatura.

Come asciugare i capi in lana

Negli ultimi tempi, uno degli elettrodomestici che più si è insediato nelle casa è l’asciugatrice. Pratica e comoda, per avere sempre il bucato pronto per essere riposto nell’armadio, questo apparecchio, in realtà, è il peggior nemico della lana. Il trucchetto infallibile delle nonne, per asciugare i capi in lana, infatti, prevede l’utilizzo di un solo asciugamano.

Dopo il lavaggio, scuoti energicamente la tua maglia, così da eliminare l’acqua in eccesso. Dopodiché, disponi un asciugamano abbastanza grande e, ovviamente, pulito su una superficie piana. Poggiaci sopra la maglia e arrotola il tutto con cura e attenzione. Con le mani, premi sul rotolo ottenuto, così da permettere all’asciugamano di assorbire l’acqua dell’indumento. Una volta che la maglia sarà priva di tutta quell’acqua in eccesso che sgocciala, potrai stenderla all’aria aperta, su un nuovo asciugamano asciutto. Ricorda, però, di evitare l’esposizione diretta al sole e alle fonti di calore, come i termosifoni, che andrebbero a deformare o restringere le fibre. Questo trucco salva lana salverà il tuo guardaroba.