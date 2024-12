Bonus da oltre 3 mila euro: se rientri in questa categoria puoi richiederlo subito | Non lo sai ma ti spetta di diritto

Una misura di assistenza che ti permette di ottenere una somma davvero cospicua: se hai tutti i requisiti, non aspettare oltre.

Le misure assistenziali attive in Italia sembrano non bastare mai. Tali provvedimenti, che mirano a proteggere le persone più fragili o vulnerabili, presentano spesso dei finanziamenti esigui.

Spesso, dunque, ci si trova a richiedere attraverso lungaggini burocratiche agevolazioni economiche anche di sole poche centinaia di euro.

Queste ultime, c’è da dire, per alcune famiglie possono fare davvero la differenza.

Cosa che, comunque, altro non fa che confermare la situazione disastrosa delle famiglie italiane. C’è una somma, comunque, che è possibile richiedere senza presentare nemmeno l’Isee.

ISEE, questa volta non serve alcun indicatore: ti spettano più di 3000 euro

Questa somma, davvero consistente rispetto alla maggioranza di altri bonus di tipo economico, spetta a chi rientra in una serie di requisiti. Si tratta di una erogazione prevista dalla legge 104, che si occupa di una serie di provvedimenti che riguardano le persone con disabilità.

All’interno della 104 ci sono diversi tipi di misure di assistenza, da quelle economiche a quelle che riguardano il lavoro e i numerosi sgravi fiscali previsti. Ecco, in questo caso, quali requisiti bisogna rispettare per poter ricevere una somma equivalente a 3.600 euro dallo Stato? Questa somma deve essere destinata a un solo scopo.

Ti spetta per legge: se fai parte di questa categoria non attendere a presentare la domanda

La somma di 3.600 euro spetta a chi ha dei figli con disabilità che non abbiano compiuto ancora i 3 anni di vita. Questo assegno è pensato per essere utilizzato per l’assistenza domiciliare. Infatti, se un bambino abile ha bisogno di costante assistenza, un bambino con disabilità ha necessità di avere una persona che si dedichi a lui o lei. Non è possibile portarlo presso strutture come gli asili nido, visto che presenta una serie di necessità totalizzanti per chi se ne deve prendere cura.

A fronte di tutte le spese e le fatiche che bisogna affrontare in questa eventualità, in quanto genitori e/o care giver di un essere umano tanto piccolo che presenta una disabilità, la somma prevista non sembra più tanto cospicua. In ogni caso, se vi trovare in questa situazione, non vi resta che rivolgervi alle autorità competenti e fare domanda telematica, così da poter pagare una persona specializzata che possa occuparsi di un piccolo con disabilità in modo efficace e amorevole.