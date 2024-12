Meteo, è ora di tirare fuori pantaloni da neve, scarponi e anche gli sci: queste regioni stanno per colorarsi di bianco

Preparati a un Natale come nei film americani: se ti trovi in una di queste Regioni potrai fare l’angelo e il pupazzo di neve.

La neve è uno degli eventi meteorologici più romanticizzato di sempre, specie se avviene sotto le feste. Una coltre bianca e soffice che avvolge il paesaggio, ideale per i giorni natalizi passati nel calore della casa e della famiglia.

Negli ultimi anni ci siamo preoccupati che questo fenomeno si stia ridimensionando a causa del riscaldamento globale.

In effetti in molti territori si è vista una diminuzione delle precipitazioni di neve, con conseguente abbassamento del turismo sciistico.

In ogni caso, in questo periodo vediamo diverse regioni tingersi di bianco e prepararsi ad accogliere sciatori esperti e non. Ecco quali sono: se avete prenotato per la settimana bianca in questi luoghi siete più che fortunati.

Neve, il paesaggio si imbianca in questi territori della Penisola: preparate snowboard e tuta

Sono molti gli italiani, quelli più benestanti, che si sono regalati una bella vacanza nella natura nei luoghi dove, in genere, la neve è già presente in questo periodo. Se, invece, siete tra gli indecisi, allora potrete decidere con maggior cognizione di causa, visto che ormai le previsioni sono piuttosto certe per quanto riguarda le prossime settimane.

Sono già diversi giorni che si parla delle nevicate e dei luoghi della Penisola che ne saranno principalmente coinvolti. Tutto partirebbe proprio da giovedì 19 dicembre e la notte che seguirà questa giornata: secondo gli ultimi studi, le catene montuose italiane saranno imbiancate per la maggior parte. L’intero Appennino settentrionale e le Alpi subiranno una spolverata cospicua di neve, mentre l’Appennino centrale vedrà cadere fiocchi solamente sulle vette più alte. Ecco, poi, cosa accadrà a partire dal 20 di dicembre.

Delle foto più che instagrammabili: se avete scelto questi luoghi per le vacanze ne farete a bizzeffe

Dopo l’imbiancata del 19 dicembre, assisteremo a un miglioramento in termini di maltempo a partire da venerdì 20 soprattutto al Nord. Questa giornata vedrà nevicate meno intense, ma a quote anche molto basse, accontentando anche chi ama lo slittino o le discese molto dolci con sci o snowboard.

Nel frattempo si vedrà nevicare a quote più basse anche sull’Appennino Centrale. Solamente al Sud, la neve prenderà uno spazio minore, cadendo solamente oltre gli 800-1200 metri. Riassumendo, questo weekend si aprirà con piste innevate grazie alle nevicate previste soprattutto sulle montagne italiane del Centro e del Nord.