“Prodotto non idoneo al consumo”: questo alimento amatissimo è pericoloso | Vietato portarlo a tavola a Natale

Il prodotto più consumato nel periodo natalizio non potrà essere sulla tavola degli italiani: può essere pericoloso

Mancano pochi giorni all’arrivo del Natale e migliaia di persone sono già all’opera per acquistare i prodotti tipici di queste festività.

Il Ministero della Salute, però, ha lanciato un allarme per un prodotto che non potrà essere consumato a causa di un batterio potenzialmente pericoloso.

I richiami alimentari svolgono un ruolo cruciale per la salute pubblica e tutelano i consumatori da eventuali contaminazioni che potrebbero essere dannose per l’organismo.

Ancora una volta, il Ministero ha dovuto avvertire i consumatori italiani di non acquistare un determinato alimento che soprattutto nelle festività natalizie è il principale protagonista.

La comunicazione ufficiale del Ministero

Tutelare la salute dei consumatori è una delle priorità del Governo italiano che controlla accuratamente ogni prodotto in vendita nei grandi magazzini. Può capitare che un prodotto venga contaminato involontariamente da agenti esterni potenzialmente dannosi per la salute dell’essere umano.

Questo è accaduto anche ad un alimento amato dall’intera nazione e che è un grande protagonista delle festività natalizie. Il Ministero ha allertato i consumatori sui potenziali pericoli e, con una comunicazione ufficiale diffusa il 14 dicembre 2024, ha proibito il consumo del prodotto.

Questo prodotto è pericoloso: “Non idoneo al consumo”

Con una nota ufficiale diffusa in data 14-12-2024, il Ministero della Salute ha avvertito i consumatori italiani di non acquistare un prodotto amato da tutti e che viene utilizzato per realizzare delle vere e proprie prelibatezze nel periodo natalizio. Si tratta delle cozze (Mytilus galloprovincialis) da 2,00 kg del marchio Mitili Olbia Soc. Coop., venduti in retina.

Il richiamo ha il solo scopo di tutelare la salute dei consumatori da un batterio che può essere dannoso per l’organismo. Nel prodotto, infatti, è stato rilevato Escherichia coli ß-glucuronidasi superiore al limite consentito dalla normativa. Il richiamo ufficiale riguarda il lotto “B5/10/12/24” con il marchio di identificazione “UE IT E5N7U”, prodotto da “Arsellatori e Mitilicoltori Olbiesi s.n.c. di Giua Ivan e Favini Cosimo &“.

Il richiamo è fondamentale non solo per tutelare coloro che hanno intenzione di acquistare l’alimento, ma anche a tutti i consumatori che hanno già comprato il lotto di questo prodotto. Come si legge nella nota ministeriale del sito “salute.gov.it“, “il prodotto non è idoneo al consumo” e potrebbe provocare problemi di salute potenzialmente gravi. Il richiamo consiglia di non consumare il lotto dei mitili e di consegnarli immediatamente al punto vendita.