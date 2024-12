Multa annullata Autovelox: gli stracciano la sanzione ma andava ai 200 Km all’ora

Notizia sconvolgente per un automobilista a più di 200 Km all’ora: la multa viene stracciata, ecco perché.

Con le nuove leggi del Codice della Strada non si scherza più. Ora, i controlli saranno più serrati e ci sarà una pioggia di multe per tutti coloro che utilizzeranno il cellulare alla guida o che si metteranno al volante dopo aver assunto dell’alcol, anche se in minima quantità.

Insomma, pare che non ci sarà più margine di perdono per chi, in un modo o nell’altro, potrebbe essere causa di incidenti e di disgrazie su strade. Alcune regole sono state parecchio contestate, ma questo è quanto deciso dal Governo e non si può fare diversamente. Ricordiamo che, oltre alle multe, alcune sanzioni prevedono anche la reclusione o la sospensione della patente, per un tempo che sarà deciso in base al reato commesso.

Quando ti metti al volante, devi avere il massimo dell’accortezza e della lucidità, perché basta davvero poco per ritrovarti coinvolto in un dramma. Oltre a mettere in gioco la tua di vita, rischi di ferire anche gli altri viaggiatori, che incroci lungo il tuo percorso. Ovviamente, anche sui limiti di velocità non si scherza. Peccato, però, che un automobilista si sia visto annullare una multa, nonostante stesse viaggiando a più di 200 Km orari. Scopriamo insieme il perché di tale decisione.

Sanzione scampata per l’automobilista

Ciò che è accaduto, di recente, a questo automobilista ha dell’incredibile. Nessuno si sarebbe mai immaginato che, lungo un tratto di strada con limite di velocità a 130 Km orari, guidare a 255 Km/h non avrebbe comportato alcuna sanzione o penalità. Sembra assurdo da credere, ma è proprio così. Ora, ti starai chiedendo dov’è il trucchetto. In realtà, non c’è alcun trucco, ma solamente un autovelox approvato e non ancora omologato.

Inizialmente, il guidatore aveva ricevuto una sanzione di 845 euro, con tanto di ritiro della patente di guida, per un periodo massimo di dodici mesi. Tuttavia, dimostrando che il dispositivo di rilievo della velocità non era del tutto regolare, poiché non omologato, è riuscito a scamparla. Il prefetto, dinanzi alla dimostrazione del fatto che l’autovelox fosse stato solamente approvato, non ha potuto fare altro che annullare il verbale.

Problema autovelox

Non è la prima volta che sentiamo parlare di multe stracciate per via di autovelox irregolari e, probabilmente, non sarà neanche l’ultima. Intanto, l’automobilista in questione ha riavuto indietro la patente, non ha dovuto pagare alcuna sanzione amministrativa e ha potuto mettersi di nuovo alla guida, senza alcun problema.

Per essere presi in considerazione e avere un valore, gli autovelox devono rispettare la normativa nei minimi dettagli ed essere omologati. In caso contrario, qualunque sia il loro giudizio, diventerà carta straccia se le loro condizioni non sono quelle richieste dalla legge.