Nuova Apertura: é il discount più amato degli italiani e finalmente arriva in questa città

I cittadini non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di riempire i carrelli: il discount è pronto ad aprire in questa città.

Mai come in questi tempi, i discount sono i punti vendita preferiti dagli italiani. In circolazione, ce ne sono davvero molti e ogni catena ha le proprie caratteristiche e i propri punti di forza.

Se un tempo si pensava che questi negozi potessero offrire solo prodotti di scarsa qualità, oggi siamo consapevoli del fatto che qui è possibile trovare il perfetto equilibrio tra qualità e prezzo.

Per questo, ogniqualvolta c’è la notizia di una nuova apertura, gli italiani sono felicissimi. Negli anni, infatti, i discount si stanno espandendo sempre di più. Scopriamo insieme in quale città sta per arrivare questo supermercato.

Una nuova opportunità per tutti

Quando si parla di una nuova apertura, a beneficiarne non sono solo i clienti, che possono usufruire di un determinato servizio, ma anche le persone in cerca di lavoro. Grazie al progetto che sta riguardando una città in particolare, sono avvenute ben 30 assunzioni. Ciò significa che in molti hanno avuto la possibilità di trovare un’occupazione.

Ma, ovviamente, tutta l’attenzione è concentrata sui prodotti venduti da tale discount. Gli italiani non stanno più nella pelle e sono felici di sapere che, da adesso in poi, fare la spesa sarà un vero piacere. Questa catena di supermercati, infatti, è tra le più amate, perché si promette di offrire convenienza, qualità, un ottimo servizio da parte di tutto il personale che entra a far parte del team. Non ci resta, dunque, che scoprire qual è il discount in questione e dove aprirà.

La spesa divertente

Per molti, fare la spesa è un momento di relax e di svago. Passeggiare tra i corridoi del supermercato e perdersi tra le tante offerte è un ottimo passatempo. Siamo sicuri, quindi, che il nuovo punto vendita di Familia Superstore farà impazzire tutti. La data di apertura è prevista per il 13 febbraio e lo shopping village BariMax di viale Francesco de Blasio sarà il teatro di questa splendida novità. Con 4 milioni investiti e 30 assunzioni, questo discount si prospetta essere un vero affare. A renderlo speciale, rispetto ai punti venditi già presenti sul territorio italiano, è il fatto di essere stato concepito in ottica sostenibile. Banchi frigo chiusi, a basso impatto ambientale, insegne e luci a led, infissi termici, tutti dettagli che, a lungo andare, fanno la differenza sull’ambiente. Inoltre, anche gli spazi sono stati studiati nel dettaglio, con un banco orteria, all’interno del reparto ortofrutta, dove sarà possibile richiede un mix di verdure da comporre al momento.

Un servizio completamente nuovo, che avrà parecchio successo. Inoltre, anche la pescheria sarà controllata e organizzata in maniera chirurgica, con grande attenzione alla pulizia e alla disinfettazione. Circa 1600 metri quadri di struttura, con 1500 posti auto, per accogliere al meglio tutti i clienti. Qui, potrai trovare anche il Bistrò Familia, dove poter sorseggiare un ottimo caffè e fare una buona colazione, o goderti un bel pasto completo, in uno spazio con 50 posti a sedere e Wi-Fi free. Il nuovo Familia Superstore di Bari avrà un occhio di riguardo per tutte le categorie di prodotti, da quelli vegetariani, ai vini pregiati e alle capsule di caffè più diversificate. Un vero e proprio paradiso, per chi adora fare la spesa.