WhatsApp, elimina questa funzione kamikaze: chiunque può accedere ai tuoi dati da un altro dispositivo | Perdi i risparmi di una vita

Se vuoi evitare di essere derubato o truffato, dovresti subito disattivare questa pericolosa funzione di WhatsApp

WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più utilizzata dal mondo intero ed ha completamento rivoluzionato il modo di comunicare con gli altri.

Oggi è uno strumento indispensabile tanto da diventare, nel corso del tempo, il fulcro delle relazioni personali.

L’interazione è diventata molto più semplice rispetto al passato, ma non sono gli unici aspetti che hanno reso questa app così amata.

WhatsApp è anche rapida e divertente. Gli utenti infatti possono inviare messaggi illimitati, scambiarsi video e stickers che rendono le conversazioni più vivaci.

I rischi nascosti di WhatsApp: è così sicura?

L’app di messaggistica istantanea, sin dalla sua nascita nel 2009, è diventata una delle più diffuse al mondo. Gli sviluppatori sono costantemente a lavoro per renderla sicura da eventuali attacchi hacker ed hanno implementato la crittografia end-to-end che consente di proteggere la privacy degli utenti.

Nonostante l’ottimo lavoro degli sviluppatori, gli attacchi informatici rappresentano ancora una minaccia concreta. Infatti, esiste una funzionalità di WhatsApp che dovrebbe essere disattivata immediatamente poichè potrebbe essere potenzialmente pericolosa per la sicurezza dei propri dati.

Elimina questa funzione di WhatsApp: rubano tutti i dati

Al giorno d’oggi le truffe online e gli attacchi informatici sono diventati estremamente sofisticati e basta una piccola distrazione per trovarsi il conto a zero. Gli utenti, però, possono difendersi da questi potenziali pericoli e impedire ai criminali di impossessarsi dei dati. Gli hacker tendono a collegarsi all’account delle vittime tramite una specifica funzionalità, ovvero l’opzione “Dispositivi collegati”. Ogni utente dovrebbe controllare la lista di dispositivi che si sono collegati all’account personale ed eliminare immediatamente i più sospetti.

Questa funzionalità è molto utile perchè consente di collegarsi da più dispositivi contemporaneamente, ma spesso viene utilizzata dai criminali per accedere illegalmente ai dati. Come riporta il sito web “computerhoy.20minutos.es“, bastano solo pochi secondi e gli hacker potranno leggere qualunque conversazione, rubare dati o addirittura truffare altra gente tramite il tuo contatto personale. Questa funzionalità, dunque, non deve mai essere sottovalutata poichè può trasformarsi in una grande minaccia per se stessi e per gli altri. Il consiglio è di controllare frequentemente l’elenco delle sessioni attive ed eliminare ogni dispositivo che non riconosciamo. In caso contrario, non ponendo attenzione a questa funzionalità, l’hacker avrebbe tutto il tempo necessario per spiare le chat e per compiere i suoi atti criminali.